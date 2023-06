Misano un nuevo reto para Alonso

Comenzó la cita del mundial de velocidad en Misano, un circuito que es famoso por su buen ambiente. Allí están los pilotos de las diferentes categorías y este viernes inicia un nuevo reto para Alonso.

La primera jornada de prácticas libres ha sido dominada en Moto3 por el piloto turco Deniz Oncu, quien no ha dado su brazo a torcer ni en la primera, ni en la segunda salida a pista, además haciendo un muy buen crono.

Por su parte el líder de la general Daniel Holgado ha sufrido una caída en la segunda tanda, que lo alejó del top 10. Esto afecta el promedio del español que en la P1 había sido quinto.

David Alonso fue 6° en la primera salida a pista, pero en la segunda jornada este nuevo reto para Alonso ha sido más complicado.

Al final del día el piloto que nos representa en Moto3 dijo:

He podido completar un buen primer entrenamiento. Para mejorar en los libres, nos fijamos como objetivo completar un gran número de vueltas. Lo hemos hecho y ahora comprendemos mejor la pista. Sin embargo, no hemos acertado con la estrategia en los últimos minutos del segundo libre y no he podido entrar en las posiciones provisionales de Q2. Veremos qué podemos hacer mañana si llueve.

Seguramente la primera tanda le ha dejado mucha información a David, que empleará para mejorar los tiempos el sábado y así poder estar mucho mejor en las posiciones de largada.

Noticias de MotoGP

Álex Márquez es quien lideró en la mañana del viernes en la categoría reina, seguido por Quartararo y Brad Binder. Un buen resultado para el menor de los hermanos Márquez. Pero no solo esa Ducati se puso en la lucha por los mejores puestos, pues con Álex también estuvieron en el top 5 Bezzecchi y Zarco.

Mal momento el que vivió Aleix Espargaró quien suma a una caída entrenando en bici un contacto con el pavimento en la P1, de donde salió cojeando y con la ayuda del personal de pista.

Los que sin duda están felices son los del box de Yamaha, con sus dos motos en el top 10. Morbidelli terminó en el número 7.

P2 de MotoGP

En horas de la tarde la Ducati oficial se dejó ver en todo su esplendor, con Bagnaia en el primer lugar de los cronos, seguido por Bezzecchi. La terna la completó Alex Rins en la Honda del LCR.

El que volvió a la rutina de caídas fue Marc quien se fue al suelo, teniendo que correr al box para tomar su otra moto y volver a salir con el tiempo justo para no perder su lugar en el top 10. Pero no solo esa Honda sufrió, pues Joan Mir aún no ha podido dominar la moto del ala dorada y también se fue al suelo.

En esta salida, las Yamaha no pudieron volver a estar en los puestos de Q2, pero con todo y caída Espargaró si puso la Aprilia en ese grupo.

El nuevo reto sigue

Apenas comienza el fin de semana, así que estaremos muy pendientes de la información que va surgiendo desde Misano, en las categorías de Moto3, MotoGP, Moto2 y MotoE.