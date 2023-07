Ministro de Transporte propone nuevas restricciones

Cada tanto llega un Ministro de Transporte a dar una solución mágica a los problemas de movilidad que afectan a Colombia, como a casi todo el mundo. Esta vez el responsable de la cartera propone nuevas restricciones a los vehículos particulares.

El tema surgió, luego de una reunión con el gremio de taxistas, encuentro que sin lugar a dudas tiene intereses en mejorar las condiciones económicas de sus agremiados y no propiamente en mejorar la movilidad en las ciudades del país.

Es más el ministerio anunció que en un par de semanas aumentarán las tarifas de este medio de transporte, «por la poca demanda que está teniendo este gremio» y si a ello se suma su idea de restricción del uso de los vehículos privados, ¿no creen ustedes que la «mancha amarilla» aumentaría?

El Ministro de Transporte anuncia ideas sobre nuevas restricciones y aumento en las tarifas para el uso de taxis

Según William Camargo, Ministro de Transporte. Esta solución ha funcionado en algunas ciudades. Sería bueno saber en cuáles, pues está más que claro que con o sin restricciones la movilidad sigue siendo caótica.

Lo que dice el funcionario está encaminado a «dar prioridad al bienestar colectivo y no individual».

Cuando destinamos la infraestructura pública en horas pico para que vehículos particulares, transporte público y motocicletas la utilicen, estamos castigando también la operación del transporte público y eso en el pasado, muchas ciudades ya han evidenciado que puede mejorarse con restricciones en horas pico. El mismo día sin carro, es una invitación a que prioricemos los transportes alternativos como eje principal, porque, además así funciona la movilidad en el mundo.

Seguramente habrá muchas voces a favor y en contra de estas declaraciones, pues siempre se ha culpado a los que pueden moverse de forma autónoma por las calles, pero poco se habla de su aporte a través de impuestos y demás, al desarrollo de la infraestructura.

Nosotros nos preguntamos ¿Será que las presiones del gremio amarillo estarán tras esta idea? ¿Será que tiene que ver con su propuesta de la reducción de los combustibles fósiles? ¿Será, simplemente una improvisación más de este gobierno?

En los lugares donde el transporte público cumple horarios, es seguro y ágil, la gente prefiere moverse en él que usar sus carros.

No es un misterio que desde hace años han querido obligarnos, por todos los medios a emplear el transporte público. Pero como bien dice el entrevistado de Fenalco, sobre la oferta de transporte público.

Es insuficiente y altamente inseguro.

Por fortuna no es uno solo el que ve las dificultades tras esta propuesta del gobierno nacional, pues José Stalin Rojas, Director del Observatorio de Movilidad de la U. Nacional, coincide en que la oferta no entrega las condiciones de seguridad, comodidad y acceso económico para todos.

La opinión de los colegas sobre la propuesta de nuevas restricciones

Hablamos con varios colegas dedicados al cubrimiento de noticias del mundo motor y estas fueron sus respuestas

No sabemos de dónde trajeron esa idea, con ella estás limitando el libre uso de la propiedad privada. Como el impuesto es de rodamiento, se supone que a un vehículo le cobran por rodar y si no rueda, el cuestionamiento es si habrá una rebaja sustancial de impuestos.

Es una medida descabellada, en el sentido en que a la gente la obligan a utilizar el transporte público, cuando eso no debe ser así, debe ser una opción. En un Estado de Derecho, como es la República de Colombia, según la Constitución del 91, esta medida no debería aplicar. Juan Moreno – Blog Garaje

Lo que debemos enseñar a la comunidad es que haga buen uso del carro… Premiar a quienes se auto regulen en el uso de los automotores… Hay gente que trabaja en sus carros y restringir su uso es perjudicarlos. Otros sacan el carro para ir a tres o cuatro cuadras de la casa… y eso es mala costumbre. Creo que crear incentivos para quienes sepan usar el carro es buena opción. Darío Rada – Vértigo y Autopistas

Sobre el tema de las restricciones en Pico y Placa: Es una realidad que el tema del tráfico en las principales ciudades del país se ha convertido en un tema muy complejo. De un lado una mayor presencia de vehículos en las calles por un incremento en sus ventas (exceptuando este primer semestre de 2023 y la época de pandemia) pero también una infraestructura que se queda corta, y nunca va a alcanzar el ritmo de las ventas de vehículos. Pero también es cierto que existe, y lo digo aunque escriba sobre el tema automotriz, un uso exagerado de vehículo particular para cualquier necesidad de movilidad. Incentivar el uso del transporte público debe ser una política, pero para eso se necesita un transporte público que sea eficiente, digno, seguro y ágil en darle a los ciudadanos una buena solución que los ponga a pensar entre este o su movilidad particular. De igual manera continuar incentivando la presencia de otros sistemas personales como la bicicleta con rutas adecuadas. No estoy de acuerdo con restricciones obligadas pero sí con ofrecer alternativas en las que el beneficio sea mayor y por lo tanto lleven al ciudadano a elegir José Alejandro Pérez

Motorhublatam.com Editor General

Qué pasaría con las motos con las nuevas restricciones

Nuevamente podríamos estar entre esos afectados por las restricciones, pues las 10 millones de motos que circulan en el país, siempre han sido un clavo en el zapato de los transportadores públicos. Seguramente ya estarán pensando en temas de libertad de movilidad para algunas de ellas.

Transporte público

La idea del uso de transporte público es genial pero, en países donde realmente funciona. En Colombia, está más que demostrado que este servicio es caótico, no cuenta con horarios fijos, no brinda seguridad y además es insuficiente. Si contáramos con metros en cada una de las ciudades principales, con líneas de buses que funcionen como en los países del primer mundo, es decir, con horarios, paraderos y pagos automatizados, las cosas serían muy diferentes. Pero nos quieren meter a la fuerza en medios de transporte que no son seguros, efectivos ni suficientes.

Otro aspecto a tener en cuenta es que muchos usuarios de vehículos, olvidaron el uso de sus piernas para moverse en tramos cortos y prefieren llevar su moto o su carro, para hacer pequeñas diligencias en tramos cortos, con lo que emplean espacio público para estacionarlos y con ello generan más inmovilidad