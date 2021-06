En 2017 tuvimos la oportunidad de asistir al lanzamiento de las Power RS, ruedas desarrolladas para uso deportivo, tanto en carretera como en circuito, que en su momento nos dejaron una excelente sensación en una pista de carreras al sur de Brasil.

Ahora empezamos una prueba con la evolución de las RS, se trata de las nuevas ruedas Michelin Power GP, que fueron lanzadas al mercado a mediados del año pasado, junto a otros tres neumáticos, y que prometen un desempeño superior al de sus predecesoras, pero manteniendo el enfoque 50/50 carretera / pista que las caracterizaba.

Las Power GP mantienen el mismo dibujo de las RS, con un labrado que ocupa apenas un 6,5% de la banda de rodamiento, garantizando que siempre habrá bastante caucho en contacto con el asfalto, con lo cual se busca el mejor agarre, tanto como sea posible sin perder eficiencia en suelo mojado, pero en los costados se puede ver que no existen ranuras, salvo marcadores de inclinación y desgaste, por lo que en máximos ángulos de inclinación todo el caucho está ahí para aferrarse al trazado de cada curva como si se tratara de una rueda “slick” de carreras.

También, con el animo de ofrecer el mayor agarre y confianza en conducción deportiva, Michelin ha utilizado sus formulaciones maestras de caucho sintético y natural en una cubierta radial de doble compuesto 2CT, que en la franja central tiene mayor dureza y por ende más duración, y en los costados cuenta con un material más blando para incrementar el agarre en curva, pero eso no es todo, porque en la carcaza han usado lo que ellos denominan 2CT+, que es una estructura que ofrece diferente rigidez cuando la moto aplica la potencia en línea recta y cuando se acelera al salir de la curva con la moto inclinada, así en cada momento la llanta reacciona de una manera correcta a los esfuerzos que esto implica en motos de alta potencia y torque.

Un aspecto muy importante, tratándose de unas ruedas que van a ser usadas en calle, es la capacidad de tomar temperatura rápidamente y lo que es más importante aún, ofrecer seguridad en suelo mojado, para ello usan su “magia” química, agregando compuestos de sílice y de negro de humo en las proporciones y en los lugares correctos. Dicho así suena como si fuera cosa sencilla, pero la realidad es que Michelin invierte centenares de millones de euros cada año en investigaciones para mantenerse a la vanguardia en esta batalla de formulaciones químicas que hacen la diferencia.

Nuestras Michelin Power GP de prueba las calzamos en una Yamaha FZ1 de 2005, una sport turismo de un litro y 143 caballos, que no cuenta con ningún tipo filtro electrónico tipo control de tracción o similares y que tampoco dispone de frenos ABS, de manera que todas las sensaciones de lo que sucede entre el asfalto y el caucho, para bien o para mal, las vamos a percibir de manera directa.

Buen agarre

Con cerca de 800km rodados al momento de escribir estas líneas, ya vamos teniendo mucha claridad respecto a lo que son las Power GP. Las cuales nos dieron muy buena sensación desde que salimos de MotoBox, donde se hizo el montaje y respectivo balanceo. Por precaución rodamos de forma conservadora los primeros 20 kilómetros, pero muy pronto fue claro que el agarre era muy bueno y se nos olvidaron las precauciones.

Desde entonces hemos disfrutado bastante en carreteras de montaña, sobre asfaltos impecables y en otros no tan buenos. No ha sido difícil percibir las cualidades de estas ruedas en aspectos como su agilidad para cambiar de dirección, para frenar, su precisión para ir por la línea deseada o al realizar ajustes en la trazada, bien sea porque hubiera que esquivar algo o para salvar algún error de cálculo; de la misma manera podemos decir que al salir acelerando duro con la moto inclinada dan mucha confianza y en línea recta a alta velocidad van como en rieles. También hemos tenido momentos difíciles, el peor de ellos cuando nos encontramos de sorpresa un camión de 6 ejes adelantando a otro igual en una curva a gran velocidad. El tipo era un asesino al volante y nos tocó a nosotros la lotería de ver cómo asimilar el susto que nos dio al verlo aparecer en medio de la curva y luego encontrar un espacio para no quedar debajo de sus ruedas, en una situación que en total no duró mas de 4 segundos y que afortunadamente vivimos para contarla. Ahí las Michelin se portaron a la perfección en la frenada inicial que debimos hacer con la moto inclinada y luego en la rápida transición para poder buscar un pequeño espacio junto a la cuneta, donde sentimos la turbulencia de las inmensas ruedas pasando a centímetros.

Con las Michelin Power GP, seguiremos rodando por un buen tiempo, más adelante les daremos otro reporte de su desempeño

Gracias a las lluvias torrenciales de comienzos de Junio en las montañas de Antioquia también hemos podido sentirlas en asfalto mojado e inundado, y no hemos percibido nada que nos transmita inseguridad o temor al tener que frenar, encarar las curvas o al acelerar, entendiendo obviamente que el ritmo nunca puede ser el mismo que en asfalto seco, pero si suficiente para que no deje de ser divertida la ruta, que es donde está la clave de estas ruedas, se hicieron para disfrutar plenamente la moto y de momento vienen cumpliendo de maravilla. DM

