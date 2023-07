Más de 1.2 millones de libras esterlinas en ventas de motos antiguas

Así como lo ven, durante la subasta del Museo Nacional de Motocicletas en H&H Classics, las ventas fueron de más de 1.2 millones de libras esterlinas. Si la cifra llegó a ese nivel, las motos debieron ser consideradas «las joyas de la corona».

Se ofertaron un total de 248 motos entre las que estaban una Vincent HRD Black Shadow de 1949. Hablamos de ella en particular pues no solo se robó el show, también fue la mejor vendida del lote. 62 mil 375 libras esterlinas se pagaron por ella, pero no fue la única que brilló.

También destacamos la venta de la Lambretta SX200 de 1968, que en algún momento de su existencia perteneció a Paul Weller (The Jam). Se creía que esta moto llegaría a un precio menor, pero superó en 10 mil libras su precio de venta que finalmente fue de 32 mil 200 libras, nada mal para una Lambretta.

Finalmente otra de las ventas especiales en la subasta fue la Excelsior Manxman de 4 valvulas c. 1936/7. El precio logrado para este vehículo fue de 39 mil 100 libras.

Como dijo uno de los representantes del Museo:

Estos vehículos, cada uno con su propia parte de la historia, han encontrado nuevos hogares y están listos para embarcarse en su próximos viajes. Es genial ver tanto entusiasmo continúo por las motocicletas y scooters clásicas, y estamos agradecidos con todos nuestros proveedores y postores por su apoyo inquebrantable.

Pero no solo las motos antiguas llamaron la atención de los clientes, también las deportivas hicieron su show, como la Bimota YB11 de 1996, que se entregó por 5.520 libras. También está el caso de la CBR900RR Fireblade de 1996 que fue subastada por 8 mil 865 libras.

H&H Classics

Establecida en 1993, H&H Classics es la única casa de subastas de propiedad de los empleados y la que más tiempo opera continuamente en el Reino Unido y Europa. Con siglos de experiencia colectiva en el mercado de la industria automotriz y de vehículos clásicos, H&H Classics se enorgullece de brindar los más altos niveles de compromiso y servicio a sus compradores y vendedores, asegurando una experiencia fácil y placentera.