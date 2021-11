Hace poco les contamos sobre la competencia que se realizaría en Alemania, así que hoy llegó el momento de ver los resultados. El ganador fue el piloto Manuel Lettenbichler.

Ante 5 mil fanáticos del enduro se realizó la competencia de dos etapas. Tanto Manuel como su rival Billy Bolt, lucharon en forma por los mejores puestos.

El piloto que lideró la carrera, contó como condujo suavemente para evitar cometer errores, en un terreno con rápido deterioro. Pero aún con su paso seguro logró liderar manteniendo la ventaja sobre los corredores que le seguían.

Tras 80 minutos de carreras «Mani» fue el primero en llegar al exigente Red Bull X-Loop, una sección de la pista reservada para los mejores. Pero esta no es la primera vez que Manuel Lettenbichler gana el Getzenrodeo pues ya van tres consecutivas.

Con tan solo 23 años, este piloto suma además victorias en el Red Bull Romaniacs y en su Alemania natal con el GetzenRodeo. Un año muy bueno para el deportista que luchó hasta el final para lograr los mejores resultados.

Así pues con los puntos justos para dar la lucha por el título del campeonato de hard enduro, Manuel Lettenbichler al ganar empató en puntos con Bolt, por lo que el título se definió por el número de segundos lugares, así que Mani, perdió pero por poco.

1. Manuel Lettenbichler (GER), KTM, 1: 29: 20.433

2. Billy Bolt (GBR), Husqvarna, 1: 30: 16.852

3. Mario Roman (ESP), Sherco, 1: 32: 05.524

4. Wade Young ( RSA), Sherco, 1: 31: 29.066

5. Jonny Walker (GBR), Beta, 1: 31: 52.822

1. Billy Bolt (GBR), Husqvarna, 104 puntos

2. Manuel Lettenbichler (GER), KTM, 104 pts

3. Wade Young (RSA), Sherco, 83 pts

4. Mario Roman (ESP), Sherco, 76 pts

5. Alfredo Gómez (ESP), Husqvarna, 66 puntos

¡Campeones del mundo! Qué sensación tan asombrosa. Tomará un tiempo procesarlo. No puedo creer que soy el Campeón del Mundo FIM Hard Enduro. Hoy ha sido una carrera increíble. Todos sabíamos lo que teníamos que hacer y lo hicimos realidad. Corrí muy bien esta mañana en la clasificación, pero me lastimé el dedo. Estaba luchando un poco con eso al comienzo de la carrera de la tarde y cometí muchos errores al principio. Pero me concentré, me reagrupé y me recuperé. Cuando volví a la segunda posición, cerré la brecha con Mani a un minuto, pero no quería arriesgar nada. Llegar a la línea de meta como campeón del mundo fue un momento increíble. Ha sido un gran año y no puedo agradecer lo suficiente a todo el equipo por su apoyo. ¡Lo hicimos!»