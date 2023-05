Una vez más llega la hora de celebrar una rodada en moto, a nivel mundial. El Distinguished Gentleman’s Ride está de vuelta. El próximo 21 de mayo es la cita en la que los caballeros rodarán nuevamente y en Colombia será en Bogotá, Medellín y Cali.

Con el regreso de Triumph a nuestro país, la marca británica, abanderada por excelencia de este evento a nivel mundial, tomará las riendas en Colombia para apuntarse a la rodada por la investigación del cáncer de próstata y la salud mental masculina.

No solo se trata de salir elegantes a rodar en moto, se trata de aportar económicamente pues es la parte fundamental de esta actividad, recaudar recursos económicos para ayudar en la lucha contra los dos males, de los que hablamos líneas arriba.

No vamos a decir que este evento no se ha realizado anteriormente en el país, pues a pesar de que Triumph ya no estaba en Colombia, las marcas se siguieron vinculando a la rodada y algunos grupos recaudaron fondos.

Triumph Colombia y el DRG

El domingo 21 de mayo a las 11 am, comenzará el evento en las tres ciudades principales, Bogotá, Cali y Medellín. Los interesados deberán hacer su inscripción en www.gentlemansride.com seguir el paso a paso y listo.

La donación mínima es de 5 dólares, hay plazo hasta el mismo 21 de mayo para la inscripción. No importa la moto que tengas, pero la mayoría de los participantes son en motos clásicas.

En el caso de la rodada de Triumph el punto de encuentro se dará a conocer el día antes, se espera que dure unas 4 horas y se premiarán la mejor moto y la mejor pinta.

Nos enorgullece que Triumph sea la principal marca asociada de The Distinguished Gentleman’s Ride, unirnos como comunidad y generar conciencia para apoyar la salud masculina es una causa sumamente importante; el objetivo de este tipo de espacios es ayudar a todos los participantes a establecer mejores vínculos sociales y generar una nueva red de apoyo que puede reducir el riego de suicidio, invitamos a todos los amantes del motociclismo clásico a participar en esta gran experiencia», expresó Otto Franco, Gerente de Triumph Colombia.

La pinta importa

Este evento como su nombre lo indica, es una rodada de caballeros distinguidos, por lo que hay un código de vestuario que se sugiere respetar para continuar con la tradición. Los motociclistas van elegantes, algunos de saco y corbata otros de corbatín, nada casual.

Por cierto las damas también son bienvenidas a este evento.