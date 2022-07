Con el fin de sacar llantas en desuso de las calles, se realizó por segundo años la llantatón Bridgestone. Así se le dará un manejo responsable a estas llantas recuperadas.

De manera conjunta con las alcaldías locales en la capital colombiana, Bridgestone adelantó la segunda llantatón. Así lograron recolectar 3.273 llantas, en lo que va de los dos años, ya suman más de 3.900.

Estas llantas en desuso son procesadas para obtener de ellas subproductos como caucho y acero que se incorporan nuevamente al ciclo productivo en el país.

El evento tuvo lugar entre el 14 y 21 de julio y se desarrolló de manera conjunta en las localidades de Suba, Barrios Unidos, Bosa y Ciudad Bolívar.

A través del programa Rueda Verde, se hará la gestión para el reuso de los materiales que se obtengan de estas llantas viejas.

“Estamos muy orgullosos de los resultados de este esfuerzo multisectorial, para recuperar y dar una disposición adecuada a las llantas que han finalizado su vida útil. Iniciativas como Llantatón nos ayudan a cumplir con nuestra misión ambiental de hacer nuestra parte para asegurar un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras”, afirmó Andrea Barba, Gerente de Comunicación y Responsabilidad Social de Bridgestone Latinoamérica Norte.

Esta actividad no es la única que tienen la fabricante de llantas para el cuidado del medio ambiente, algunas de ellas hacen parte del E8:

La iniciativa Llantatón Bridgestone también forma parte del Compromiso E8 de la compañía, que consta de 8 valores que comienzan con la letra “E” – en inglés (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease, Empowerment), con el que la empresa busca ganar la confianza de las generaciones actuales y futuras en su compromiso con la sostenibilidad.

Para los que no saben sobre la marca y su presencia en Colombia, les contamos un poco de la empresa:

La Empresa

Bridgestone Latinoamérica Norte (BS-LAN), a su vez, filial de Bridgestone Americas, Inc., con sede en Nashville, Tennessee. Bridgestone es líder en el suministro de soluciones avanzadas y movilidad sostenible. Bridgestone desarrolla, fabrica y comercializa una cartera diversa de equipo original y llantas de reemplazo, así como soluciones centradas en llantas y soluciones de movilidad que brindan valor social y valor al cliente a través de los sitios de fabricación y oficinas de ventas en América Latina. Guiada por su compromiso global de responsabilidad social corporativa, Our Way to Serve, Bridgestone se dedica a dar forma a un futuro sostenible de movilidad y mejorar la forma en que las personas de todo el mundo se mueven, viven, trabajan y juegan.