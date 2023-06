Está lejos de ser un misterio que Jack Miller, el piloto australiano, no tiene miedo de decir las cosas como son y tras el Gran Premio de Italia, Miller se queja por el precio de las entradas. En pocas palabras ha dicho «no hay que cobrarles tanto por vernos». Así que nos dedicamos a mirar qué tan viable es para un latinoamericano ir a uno de estos eventos y en resumen podemos decir que les va a costar, pero les va a gustar tanto que seguramente querrán volver.

Desde la óptica latinoamericana

Ir a un GP está lejos del alcance de la mayoría de aficionados al motociclismo en América Latina. Los costos de los vuelos, la estadía en un hotel económico, el transporte entre el circuito y el lugar de hospedaje, la comida en el sitio más las viandas en la carrera, son impagables, si a esto le sumamos las entradas, ¡no hay como ir!

Si ir a un gran premio de velocidad, parece complicado a la hora de ver los precios. Estar en el pit lane es astronómico

Hicimos el ejercicio

El plan es ir al Gran Premio de Catalunya, este nos facilita el tema del lenguaje y por ello puede ser atractivo para los hispanoparlantes.

Fecha del Gran Premio: 31 de agosto, al 3 de septiembre

Vuelo saliendo de Bogotá rumbo a Barcelona, el 28 de agosto y con regreso el 4 de septiembre. Valor $9 millones 800 mil pesos.

Llegada a Barcelona el 29 de agosto y salida el 4 de septiembre. Valor estadía para dos personas en una habitación doble con baño compartido USD 734 más impuestos. Algo así como $3 millones 100 mil pesos colombianos, más impuestos.

Un promedio de 10 euros por comida por día, por persona. Nos da un total de $1 millón 800 mil pesos más o menos en comida para dos personas, y no hablamos de banquetes.

El tren es el mejor método de transporte desde Barcelona hasta Montmeló

Transporte en tren entre Plaza Catalunya y Montmeló, donde está el circuito, un promedio de 3 euros por viaje, para tres días, por persona sería más o menos 4o euros por cada uno, es decir $185 mil pesos cubren los viajes en tren de los dos pasajeros.

Vamos a comprar tiquetes en la tribuna B: el valor por dos es de $1 millón 500 mil pesos. Allí tiene asiento numerado y pantalla gigante. Recuerda que sólo puedes ver parte de la acción y por ello la pantalla te ayuda a disfrutar de lo que pasa en el resto del circuito.

En esas franjas rojas están ubicadas las entradas del ejemplo

Esto dice la descripción del sitio

Las entradas para la tribuna B te ofrecen un asiento en la segunda mitad del circuito, justo frente a la curva 12. La forma circular de la tribuna abarca toda la curva para que tengas una visión óptima de la acción. Disfruta viendo a las motos llegar desde la curva 10 y trazar la 11. No es el sector más rápido del circuito, ya que la curva 10 se toma a unos 74km/h (velocidad bastante impresionante considerando el giro, poco más amplio que el de una horquilla), la curva 11 a unos 187km/h y la curva 12 a unos 125km/h. También verás cómo los pilotos trazan la curva 15 y la chicana RACC, pero no con tanta soltura como las curvas 10 a 13.

Por el momento van en gastos $16 millones 385 mil pesos. No hemos incluído alguna visita o tour en Barcelona, que seguramente querrán hacer, ni una cena especial para disfrutar la exquisita gastronomía local. Mucho menos las compras de los recuerdos que los pilotos venden en cada circuito y de los que seguramente te vas a enamorar.

También puedes llegar al circuito en carro, pero eso te va a costar dinero extra por el alquiler del vehículo

Te va a costar pero no es imposible

No vamos a decir que es un viaje imposible de realizar, para nada, lo que sí es cierto es que debes organizarlo con tiempo, para que los precios sean más favorables, los tiquetes al momento de hacer este artículo estaban a muy buen precio. También tienes que tener en cuenta que hay temporada alta y temporada baja, por lo que los valores de hospedaje y vuelos puede cambiar entre un GP y otro. Así que si ese es uno de tus sueños, no lo dudes, comienza a planear con tiempo tu viaje y si es del caso a ahorrar, para no depender de préstamos y sus elevadas tasas de interés.

A veces resulta imposible no comprar un recuerdo de tus pilotos favoritos. Sabemos que te va a costar no antojarte.

Sugerencias

Tras años de viajes y miles de millas en vuelos, tenemos claros algunos aspectos. Los tiquetes se deben comprar con la tarjeta de crédito, así tengas el dinero en efectivo para pagarlos, pues con la mayoría de tarjetas tienes derecho al seguro de viaje que cubre una serie de eventualidades y que de no tenerlo tendrás que pagar de cuenta tuya. Igualmente en algunos países exigen la tarjeta de asistencia médica, que puede ser reemplazada con la carta que la empresa representante de tu tarjeta de crédito te expide para verificar a las autoridades migratorias que tienes un seguro de viaje. Esto debes pedirlo antes de iniciar tu aventura.

Estando en Barcelona, es imposible evitar pasar por los sitios emblemáticos como la Boquería en Las Ramblas, allí te va a costar no querer probar esas ricuras de comidas.

Otro tema es que muchas veces se puede economizar en comida, comprando ingredientes en las tiendas locales, con los que puedas preparar sánduches, cereales o fruta. Esto puedes llevarlo sin problema en tu morral y consumirlo en la pista o incluso en la noche cuando llegues del circuito. También es vital tener agua siempre a la mano, una botella te evita problemas de hidratación, en especial para los que viajan en verano. Además el agua que sale de las llaves no es apta para consumo.

Si la situación económica es muy ajustada, te sugerimos llevar desde casa, si desde tu país, algún tipo de alimento para picar, como maní con pasas eso te quita el hambre y evita que hagas compras innecesarias, pues no creerás lo que puede valer un paquete fuera de nuestro continente.

Buscar los sitios de comidas rápidas también es una opción ideal. En Europa un almuerzo común, puede valer 30 euros, así que ten mucho cuidado, algunos incluso te cobran valores adicionales si tomas los alimentos en las mesas de sus terrazas.

Nada que temer

Para terminar este artículo, les recomendamos hacer un viaje de estos por lo menos una vez en la vida. Para los que vivimos la pasión del motociclismo, un Gran Premio es algo increíble