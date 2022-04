Este 24 de abril, pudimos disfrutar de una nueva fecha del Mundial de Velocidad, entre el clima, las condiciones cambiantes de la pista y los resultados, las sorpresas de Portugal no defraudaron.

Desde el momento en que se apagaron los semáforos, todo fue frenético. Primero con la pole de Johann Zarco, y la segunda fila para Fabio Quartararo, las cosas no pintaban como sucedieron, pero eso es lo bueno de las carreras, todo puede pasar.

Una vez largaron, la punta de carrera quedó en manos de piloto de Suzuki Joan Mir, que como su compañero Alex Rins, hacían una buena salida. Claro que Mir había partido desde adelante, mientras que Rins se lucía con una largada espectacular que lo catapultó del puesto 23 al número 10, tan solo en los primeros momentos de carrera.

La dicha de Mir, duró tan solo 3 vueltas, tras de él venía Fabio a defender con todo su título y a luchar por la victoria. A partir del cuarto paso por la recta principal, Fabio Quartararo nos daba una de las sorpresas de Portugal, al apoderarse de la punta hasta el final de la carrera, con una destacada ventaja sobre sus perseguidores.

Fabio cruzó la meta en solitario

La lucha por el 2 y 3

La lucha, a partir de ahí era entre Mir, Zarco y Miller. La mayoría de las veces con Zarco entre el de la Suzuki y la Ducati oficial. Pero en el giro 18 ocurriría lo inesperado, un sobrepaso de Miller a Mir, no salió del todo bien, perdiendo el agarre la Ducati y haciendo moñona con el español. El resultado, ambos fuera de carrera.

De ahí en adelante comenzaba un intenso Espargaró con la Aprilia a tratar de dar caza a Zarco, pero la dupla no pudo con el francés, que estaba listo para su segundo puesto y así quedó el resultado hasta la bandera a cuadros.

Fabio Quartararo quedaba en primer lugar, Johann Zarco era el segundo y Aleix Espargaró terminaba de completar el podio.

Destacamos la actuación de Pecco Bagnaia que logró remontar, luego de no haber podido clasificar el sábado. Por una fea caída que lo llevó a ser revisado en un hospital local y por lo que supimos el italiano corrió con el hombro maltrecho. Pero finalizó en el 8° lugar.

Con la salida de Enea Bastianini, antes del final de la carrera y con el resultado del domingo, la general cambió de dueño y ahora está en manos de Quartararo con 69 puntos, empatado con Rins, pero por la victoria el galo es el líder. Aleix Espargaró, quien ha hecho una buena temporada es tercero con 66 puntos, mientras que la «Bestia» es cuarto con 61, seguido por Zarco con 51, para completar el top 5.

Miguel Oliveira, el piloto de casa terminó en el 5° lugar, nada mal para la KTM que no ha tenido un buen año. Por cierto Brad Binder, otro de KTM no vio la bandera a cuadros, por una caída. Hay que aclarar que varios no terminaron por el mismo motivo.

La gran sorpresa de Portugal

He de ser honesta y confesar que el inicio de Moto2, no era el más atractivo, estaba un poco dispersa mientras veía la carrera y de un momento a otro PUM!!! comenzaron a caer pilotos y más pilotos, como si se tratase de una coreografía.

Arón Canet, largó desde la pole, mientras que Celestino Vietti líder de la general lo hacía desde la mitad de la grilla. En la primera vuelta lideraba Cameron Beaubier, el piloto estadounidense. El grupo de punta era muy compacto. Chantra tenía que hacer una vuelta larga, por una penalización aplicada durante el fin de semana. Hablamos de él, pues estaba entre el cuarto y tercer lugar, a dos vueltas del inicio. Tras cumplir con la vuelta larga, pasaba al puesto número 8 y Canet ya era el primero en la carrera. Así quedaba el español hasta la vuelta 8, cuando ocurrió la caída múltiple.

Desde la vista del helicóptero, así nos mostraron la magnitud de la caída en Moto2

Canet fue el primero en perder el control de la moto y tras de él fueron varios los que vivieron el desastre. Unos perdieron sus motos, otros trataron de llegar a boxes como fuera, pero al final solo 18 tendrían cabida en la nueva largada, tras la bandera roja.

Aquí vemos Roberts celebrando con los chicos del ItalTrans

La segunda parte de la carrera volvió a tener inconvenientes para algunos, el primero fue Dalla Porta que no pudo tomar la largada en la carrera 2, el segundo fue Jake Dixon que no completó la primera vuelta y el tercero Antonelli que tan solo hizo tres vueltas.

Otra de las sorpresas de Portugal, fue el vencedor de Moto2, Joe Roberts, el piloto estadounidense se quedó con la victoria, seguido por Celestino Vietti que salió ileso en la primera parte y fue el más beneficiado pues sus rivales en la clasificación general no tomaron la largada y con los puntos sumados logró ampliar la ventaja con respecto a ellos. El tercero fue Jorge Navarro.

La categoría chica

El triunfo en Portugal en Moto3 fue para Sergio García, compañero de equipo de David Alonso, quien recordemos corrió allí como wild card, terminando en el puesto 27. Los otros dos en el podio portugués fueron Jaume Masia y Ayumu Sasaki. Deniz Öncu, que largó de la pole, terminó en el #4.

Con estos resultados, Sergio García es el #1 de la general, superando a Dennis Foggia por un punto.

El final más apretado del fin de semana, se dio entre los pilotos de Moto3

Este domingo nos reunimos de forma virtual con Pablo Echeverry, piloto colombiano que está radicado en España y correrá nuevamente en Italia, para hacer un análisis del Gran Premio de Portugal.

Los dejamos con el video del En vivo.