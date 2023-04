Las sorpresas de Argentina

Un nuevo fin de semana de carreras terminó y con esa cita llegaron muchas sorpresas. La primera fue la pole para Alex Márquez que está volando con la Ducati no oficial y la segunda con la victoria de Marco Bezzecchi además de otras sorpresas de Argentina.

Lamentablemente el Gran Premio Michelin de la República de Argentina, no contó con la presencia de Marc Márquez, Pol Espargaró, Enea Bastianini y Miguel Oliveira. Todos ellos lesionados en el GP en Portugal.

La sorpresa del sábado fue la pole que fue para un efusivo Alex Márquez, la primera que logra en la categoría reina. Es notorio que el cambio a la Ducati ha sido una maravilla para el joven que venía de la Honda satélite.

Pero no sólo brilló el piloto español ese día en Argentina. Tras una largada increíble, Brad Binder pasó del decimoquinto puesto al segundo lugar en un abrir y cerrar de ojos. Opacando al resto de pilotos y poniendo su KTM como faro para el resto.

Así, poco a poco se ubicó en la punta de carrera y se mantuvo en el primer lugar hasta su paso por la bandera a cuadros. Sin ningún problema el sudafricano mostró el potencial de la KTM, en un día lleno de condiciones cambiantes por el clima en Termas de Río Hondo.

Pero otros no pudieron terminar la carrera, el primero de ellos Joan Mir, quien con la única Honda oficial en carrera pronto quedó fuera, tras largar de último. La mala noticia es que quedó lesionado en un pie y no pudo tomar la largada el día domingo, otra baja más de las carreras sprint.

También Aleix Espargaró se fue al suelo el sábado, por fortuna el piloto de Aprilia sí podría largar en la cita dominical.

El podio de la carrera sprint fue liderado por Brad Binder, que compartió con la dupla del VR46, Marco Bezzecchi, segundo y Luca Marini, tercero.

Destacamos lo hecho por Franco Morbidelli quien se ubicó en el cuarto puesto con la Yamaha, algo que el italiano no veía desde hacía meses. El top 5 lo completó Alex Márquez.

Con el domingo volvió la acción al circuito argentino. Comenzando con mucha lluvia que afectó de forma directa a los pilotos de Moto3, categoría que como Moto2, a partir de este año no cuenta con la tradicional Warm Up y que se enfrentó a condiciones muy diferentes a las vividas en los entrenos previos a la carrera.

David Alonso, partió desde la tercera fila, en el puesto 7. Pero la lluvia, sumado a la pista nueva, no fueron la mezcla perfecta para que nuestro representante se luciera. Así pues tras unas condiciones complicadas, Alonso cruzó la línea de meta en el puesto número 14, sumando así sus primeros puntos en el Mundial.

Lo importante es que hemos acabado la carrera y no nos hemos caído pese a las condiciones de lluvia. Hemos conseguido los dos primeros puntos del Mundial tras hacer una buena salida, aunque luego me he quedado atrás porque no tenía la confianza suficiente con el trazado mojado para ir tan rápido como los pilotos de delante. Me he quedado en el grupo que llegaba hasta el décimo puesto, pero luego han comenzado a apretar y me he quedado atrás. Al final de la carrera ya solo pensaba en acabar. Partimos desde esta base en agua y trataremos de mejorar nuestro pilotaje en estas condiciones.