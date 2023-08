Las novedades del Gran Premio de Austria

Más allá del nombre de los ganadores en el Gran Premio de Austria, esta nota les hablará de las novedades que se dieron en esta cita del Mundial de Motociclismo de velocidad.

Lo primero

Impecable fin de semana para Pecco Bagnaia, quien ganó tanto el sábado como el domingo. El primero en medio de una caótica largada que produjo varios incidentes y la segunda más limpia, por así decirlo. Vale la pena aclarar que en ninguna de las dos el italiano que ostenta el número 1 en la Ducati, se vio involucrado.

Así Pecco aumenta su diferencia en la tabla de puntos y el resto lo ve cada vez como un rival más fuerte. Brad binder también demostró que la dupla que hace con la KTM es muy fuerte y puede ser la candidata a luchar con las Ducati que dominan los podios y los puntos.

Las novedades

En el Gran Premio de Austria, no solo las noticias se dan en la pista, pero tenemos que destacar que desde hacía 301 días que Marc Márquez no puntuaba y por fin lo logró. A pesar de ser el único en pista con un a blanda trasera, logró mantenerse firme y cruzar por la línea de meta en el puesto número 12. Así pues no solo sumó puntos, también puso fin a la racha de abandonos.

Cambios y renovaciones

Por las declaraciones de Marc, sobre KTM, uno diría que el piloto español estaba enfocado en un cupo con la marca naranja. Pero en Austria se dio a conocer el tema de la renovación de Brad Binder con el equipo oficial, por dos años más. Es decir, correrá con ellos hasta el 2026.

El que sí dirá adiós a su equipo una vez concluya este año, es Johann Zarco. El francés, es un piloto que le ha apostado a varias marcas, no ha sido temeroso a la hora de enfrentar retos y lo ha demostrado. Así pues ha firmado con el LCR Honda por dos temporadas, dejando un cupo en el Pramac con la Ducati que es prácticamente de fábrica.

Esta situación tiene varias connotaciones para los deportistas y equipos. Primero, Zarco puede ayudar a desarrollar la Honda, que no ha logrado dar «pie con bola» desde hace rato y con su conocimiento de Ducati podría aplicar algunas tácticas en la marca japonesa. El otro aspecto es el que aplica para la nómina de las motos italianas, Marco Bezzecchi ha pedido constantemente una moto mejor en el VR46, pero ante la falta de posibilidades, el pupilo de Vale, podría irse al Pramac y dejar solo a Luca Marini.

Por ahora solo dos pilotos tienen asegurado un contrato que va más allá del año próximo, por lo que muy seguramente, veremos más cambios luego del gran premio de Austria.