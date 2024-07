Las Motos un apoyo fundamental en Venezuela

No es fácil hacer este texto, no es un tema habitual en nuestro medio, pero es un tema actual y espero que sea cero política. La pasión por las motos no tiene partidos, nacionalidades o clases sociales. Si nos vamos a extremos, en algunos lugares las motos son meramente diversión, mientras que en otros la moto marca la diferencia y es lo que hemos visto desde el día domingo 28 de julio en la vecina Venezuela.

Las motos jugaron un papel fundamental para muchos en las pasadas elecciones, gracias a ellas miles de venezolanos de a pie, por decirlo de alguna manera, lograron llegar a sus centros de votación. Esto ayudó a que la participación democrática fuera superior a la vista en años anteriores.

La representante de la oposición, debió cambiar el carro por la moto pues el cierre de las vías le impedía el paso, así los motociclistas apoyaron a Maria Corina Machado Foto: Vente Venezuela

¿De dónde salen estos grupos de motociclistas?

Muchos de ellos hacen parte de los llamados «comanditos», grupos de personas, que apoyan a la oposición, cuyo objetivo común era lograr la máxima participación en las elecciones, sumar votos y defender los mismos. Allí la mayoría de motos que vimos participando son motos pequeñas de bajo cilindraje, económicas en consumo de combustible, lo que paradójicamente en un país rico en petróleo hoy es toda una ventaja. Las marcas más populares son de origen chino y entre ellas están las Bera BR 150 Socialista, Empire EK Xpress y Toro. Motos que tienen un valor por debajo de los mil dólares y que cuentan con financiación, por ello han sido un boom en Venezuela, para las tareas de domicilios, siendo su mejor momento de crecimiento en la pandemia.

En las movilizaciones de protesta los motociclistas de los comanditos han sido de gran ayuda para los venezolanos que quieren defender su voto en las calles. Foto: Clarin

Una fuente experta en el tema de las motos y que vive en Venezuela, al ser consultado sobre el tema, dijo:

Hoy me atrevo a decir que es un factor fundamental en esta economía venezolana que no tiene ninguna lógica pero que sigue subsistiendo.

En esas motos hemos visto brindar apoyo a los manifestantes, hacer presencia en lugares tan álgidos como las afueras de la embajada Argentina, incluso transportar a la misma María Corina Machado.

Igualmente hemos visto a los motorizados del gobierno, manifestarse pero de forma diferente, con motos más grandes como las KLR 650, Vstrom 650 y DR 650.

Nuestra idea con esta nota era mostrar la utilidad de la moto en lugares donde moverse no es fácil por los precios del combustible, igualmente dejar claro que la moto no debe ser satanizada, pues si bien hay todo tipo de motociclistas, si puede ser empleada para ayudar.

La moto se ha convertido en nuestros países en un medio de subsistencia para muchas familias y ha dejado de ser solo un medio de transporte.

Foto de portada: Comando Con Venezuela

Estos son algunos de los modelos económicos que son de mayor presencia en Venezuela