Las mejores motos para hacer la ruta de los abismos

La ruta de los abismos en Colombia es un desafío enorme para aventureros. Por ella se llega a los páramos de Sumapaz, uno de los principales ecosistemas del mundo.

Esta impresionante ruta tiene unos 178.5 km. de extensión y en muchas zonas no hay barreras. La superficie es deslizante y con mucha pendiente. Por esta razón, el trayecto no es recomendado para principiantes y no cualquier moto permite llegar a la meta. Antes de realizar el trayecto, conviene pensar en qué tipo de moto será la más adecuada.

¿Qué moto escoger para esta ruta?

En general, motos trail y dual sirven para rutas complejas como la de los abismos. Este tipo de motos es de baja cilindrada, con buenas suspensiones y un chasis ligero. La moto trail ha sido diseñada especialmente para rutas no pavimentadas, con terrenos irregulares y de difícil acceso. Estas características les permiten subir y bajar cerros con buena adherencia a la superficie. Existen distintos tamaños de motos trail, y los modelos y valores dependen del nivel de experticia que tenga el conductor. En 2018 BMW lanzó la F850 GS Adventure, una moto que se ajusta perfectamente a este tipo de trayecto. Es liviana, con mucha fuerza y con bastante equipamiento.

Las motos dual tienen un motor de 250 a 600 cc de cilindrada, un tanque de gasolina más bien pequeño, y un asiento alargado. Poseen unas barras horizontales que permiten al conductor ir de pie mientras la moto está en movimiento. Su principal ventaja es el bajo peso y agilidad en rutas complejas. Por otra parte, las principales desventajas son la baja capacidad de almacenar combustible y la falta de un parabrisas que proteja al conductor durante el trayecto.

Este 2023 Yamaha presenta 2 modelos que cuentan con las características necesarias para una ruta como la de los abismos, en Colombia. Tanto la Yamaha XT 250 como la XT 200 son motos ultra livianas, con asientos bajos y bastante agilidad. Sin duda, se trata de dos muy buenas opciones, a precios razonables.

Lo que dicen los expertos

Algunos deportistas que han realizado esta ruta han usado la Yamaha XTZ de 125 cc, con buenos resultados. Este tipo de moto de bajo cilindraje se desenvuelve bien en terrenos empinados como el de la ruta de los abismos. Es importante también tener en cuenta que en algunas zonas el terreno puede ser barroso. Incluso, quizás sea necesario cruzar arroyos o riachuelos. Así que la moto debe ser capaz de soportar estas características del terreno.

Si el deportista tiene experiencia en este tipo de rutas off road, la VSTROM 650 XT igualmente es una excelente opción. Yamaha también recomienda su Téréné 700 para trayectos desafiantes como el de Sumapaz. Posee buenos frenos, llantas especiales para terrenos pedregosos y muy buena suspensión.

Cualquiera sea el modelo que se elija, considerar la suspensión, peso y tipo de asiento parece ser esencial. Así que recomendamos revisar bien estas características antes de tomar una decisión de compra, para que la experiencia en ruta sea la mejor.