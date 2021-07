Después de más de un año sin asistir a ninguna presentación de nuevos modelos fue un inmenso placer poder participar del evento organizado por KTM Colombia donde fuimos invitados a conocer en detalle lo más nuevo de la gama Adventure de alta cilindrada.

Pero no solo fue cuestión de verlas y empaparnos de sus novedades, también tuvimos la oportunidad de rodarlas en terrenos muy variados, disfrutando de unas rutas bastante entretenidas, con buena dosis de caminos de tierra en los que pudimos sentir sus capacidades off-road, que es donde la marca naranja más se diferencia de sus competidoras.

Las protagonistas de la jornada fueron, las 890 Adventure y Adventure R y las 1290 Super Adventure S y R. Demasiado arsenal para un par de horas de ruta, pero sin llegar a decir que pudimos sentirlas a fondo, que es como nos gusta y como se debe para poder hablar en detalle de cualquier modelo nuevo, si logramos percibir lo suficiente para hacernos una buena idea de lo que son estas nuevas compañeras de aventura que KTM nos propone.

KTM Adventure 890

Comenzando por las 890, hay que decir que su salida al mercado se dio a finales del año pasado, dos años después de que viera la luz la 790, a la cual reemplaza. El objetivo de KTM era presentar una moto mejor preparada para llegar a cualquier parte y aprovechar la experiencia obtenida con aquella primera versión. De todo ello sale un motor con más potencia (105 caballos) y lo que es más importante, con un mejor torque a bajo y medio régimen, aspecto que pedían los clientes de la 790. Para lograrlo KTM incrementó en un 20% la masa del cigüeñal y creció diámetro y carrera, aligeró los pistones y aumentó el diámetro de las válvulas y la compresión.

En esta primera imagen vemos a las Adventure 890, sus llantas para asfalto y su guardabarros las diferencia de sus hermanas de la versión R



En la caja y embrague también hicieron cambios importantes, mejorando el recubrimiento de los piñones de4ª, 5ª y 6ª en busca de durabilidad y usando un nuevo material en los discos de fricción del clutch y optimizando la circulación del aceite en el mismo, todo con el objetivo de que el accionamiento sea muy suave y preciso, aspectos que se sienten de inmediato.

El otro aspecto donde trabajaron fue en mejorar la sensación de manejo y la frenada, de manera que el piloto tenga un mejor “feeling” de lo que sucede en todo momento entre las ruedas y la superficie, para esto se pusieron nuevos resortes en las barras invertidas y se mejoraron las pinzas de freno para lograr mayor poder de detención y un tacto mucho mejor. Y a esto también hay que añadir una electrónica de última generación, donde hay una IMU (Unidad de Medición Inercial) de 6 ejes, que gestiona la manera cómo deben intervenir el ABS y el Control de Tracción de acuerdo a la configuración que hayamos seleccionado y a la situación de manejo específica de cada momento, bien sea que vayamos en línea recta, inclinados, subiendo, bajando, acelerando, desacelerando o en una sola rueda, o la combinación de varias de ellas. Al final,dependiendo de todos estos factores, el “cerebro” de la moto decidirá cómo va a ser la respuesta del acelerador y de los frenos para hacer lo máximo por mantener siempre todo bajo control y seguro, pero con gran eficiencia.

La versión R está más enfocada en los que disfrutan rodar por fuera del asfalto

Entre la versión estándar y la R la gran diferencia radica en que ésta última viene mejor preparada para quienes nunca cambiarían un camino de tierra,por más complicado que se encuentre, por la comodidad de una vía asfaltada. Por ello ofrece unas suspensiones de una gama superior alas de su hermana, las WP Xplor, con infinidad de ajustes y 240mm de recorrido en ambas ruedas. También se reconoce fácilmente por el guardabarro frontal de estilo “endurero” que le da un aspecto más agresivo.

KTM Adventure 1290

Pasando a las mayores de la familia Adventure, las 1290, los cambios se enfocan más en la estructura que en el corazón, ya que el bicilíndrico en V mantiene sus cifras de potencia y torque casi inalteradas, aunque ha perdido un par de NM de torque en pro de actualizarse a la norma Euro 5, en total son 160 caballos y 138 newton metros los que entrega este poderoso bicilíndrico, que siempre ha sido una “bestia” cuando se trata de acelerar y que para nada pierde esa cualidad en esta última versión.

Fue muy poco el tiempo que tuvimos para probar las nuevas KTM Adventure 890 y Super Adventure 1290, pero aún así fue un día muy divertido

En cuanto a chasis y suspensiones vemos novedades más importantes, ya que la posición de la columna de dirección fue modificada, al igual que el subchasis y el basculante, con lo que KTM ha buscado ofrecer una moto mucho más intuitiva y fácil de llevar de lo que ya eran sus predecesoras y eso lo pudimos comprobar en la versión R, que fue la que pudimos probar en una jornada algo apretada, donde no hubo el tiempo ni los kilómetros suficientes para sentir las cuatro motos como correspondía para poder hablar un poco de sensaciones.

Aquí en la rodada con las KTM Adventure 890 y Super Adventure 1290

La gran novedad de esta nueva generación de la gama Super Adventure es la incorporación de un radar frontal que viene de serie en la versión S (opcional en la R),y cuya funcionalidad se disfruta en conjunto con el control de crucero, que se torna capaz de adaptarse a la velocidad de los demás vehículos cuando los alcanza y luego vuelve a retomar el ritmo cuando es posible adelantarlos, además ofreciendo la posibilidad de configurar la intensidad de la desaceleración y aceleración, eso en Colombia, donde las autopistas son una ilusión tiene poco uso práctico, pero no deja de ser un avance destacable que se suma a la larga lista de ayudas y opciones electrónicas que amplían el espectro de disfrute de estas dos motos, en las que también se incorporaron sistemas de última generación para permitir al piloto explorar sus capacidades dentro y fuera del asfalto con la mayor seguridad, si es lo que busca, o por el contrario, con libertad para poner a prueba su habilidad de manejo, contando con un ángel guardián que está siempre dispuesto a dar una mano cuando sea necesario. Claro que también los más intrépidos podrán apagar todas las ayudas y ver de lo que son capaces si así lo desean, pero siendo realistas hay que decir que estos sistemas han logrado un nivel tan elevado en su funcionamiento, donde su interferencia es casi imperceptible, que ya no se justifica apagarlos, salvo que sea para comprender que es mejor tenerlos ahí para darnos una mano cuando sea necesaria.

Aquí, la versión S de la 1290

Hablando de suspensiones, ambas versiones sobresalen en este tema, contando la S con un conjunto de horquilla invertida y amortiguador trasero WP con gestión electrónica semi-activa y un recorrido de 200mm en ambos ejes. Con esto se puede modificar la altura de la moto dependiendo de la carga que llevemos y también su respuesta en compresión y rebote, usando configuraciones pre-establecidas que se adaptan a los diferentes terrenos o estilos de manejo y todo ello sin siquiera bajarnos de la moto. Pero lo que más nos llamó la atención y que no pudimos probar por falta de tiempo es el “anti dive”, un sistema antihundimiento de la suspensión delantera que es activado gracias a su electrónica y que evita que las barras se compriman a tope en frenadas fuertes para mantener la estabilidad de la moto y hacer mucho más segura una frenada de emergencia o permitir una mejor conducción deportiva en asfalto. Terreno al que claramente apuntala S.

La versión R está pensada para divertirse más en terrenos destapados y en efecto, allí, funciona muy bien

En cuanto a la R, ahí se tiene un conjunto de suspensiones WP de la familia Xplor de primer nivel,ambas con 220mm de recorrido y con tantas posibilidades de ajuste que se necesita un experto para disfrutar de todas las opciones que brindan. En este caso hablamos de ajustes manuales, con calibraciones de alta y baja velocidad, que fueron pensadas para pilotos de todos los niveles, desde los más novatos hasta los verdaderos profesionales que pueden poner esta moto a hacer cosas quea la mayoría ni se nos pasan por la imaginación.



Poco tiempo para tantas motos

Hablando de sensaciones, aunque la ruta fue corta para todo lo que ofrecen estas motos, quedó ese sabor picante de las 890, que de entrada se sienten bastante livianas y muy seguras, pero al mismo tiempo muy poderosas, ágiles, fáciles de llevar, con una frenada poderosa y con una capacidad off-road tremenda, ya sea para ir en plan turismo a descubrir caminos y paisajes perdidos de la civilización o a volar dejando atrás una nube de polvo. La versión R claramente es más enfocada a pilotos de mayor nivel, y también de mayor altura, tema que en la versión estándar no es tan crítico, gracias a un asiento ubicado a una altura más amigable con personas de menor estatura. La respuesta del bicilíndrico es excelente, con bastante torque que permite recuperar el ritmo sin tener que estar bajando cambios y con una aceleración que exige tener los cinco sentidos puestos en la vía. La caja de cambios es una delicia en cuanto a suavidad y precisión ya sea que la usemos con o sin embrague, que por cierto este último es demasiado suave. Nos gustaría entrar en más detalles, pero esto tendrá que esperar a una prueba más completa, ya que unos pocos kilómetros solo dan para hacerse una primera impresión de una moto que ofrece infinidad de opciones que toman tiempo para asimilar.

Pronto les tendremos un video con imágenes de acción de estas bellezas de KTM, recuerden que en nuestro canal de YouTube están disponibles los test de muchos modelos.

De las 1290 solo puedo hablar de lo que sentí en la R, ya que el tiempo no dio para subirme a la S, además no me parecía que la ruta elegida, con vías muy estrechas, en regular estado y bastantes tramos de caminos de tierra fuera el terreno para percibir las capacidades de una moto que evidentemente ha sido pensada para ir rápido en buen asfalto. Entonces preferí subirme a la R, ya que este era un terreno más acorde a su estilo y desde que puse primera y comencé a moverme vino a mi el recuerdo de la primera versión de la 1190, que por allá en 2013 nos llevamos hasta la Guajira y que nos dejó el corazón roto cuando se llegó la hora de devolverla. Pues algo así volvió a pasarnos con estanueva R de 1.301cc y 160 caballos. Desde los primeros metros me sentí como en mi moto de toda la vida. Excepto por la cantidad de botones que tiene en sus comandos y que requieren de un proceso lento de asimilación. Pero en lo que a posición de manejo y al andar se refiere es una moto demasiado amigable, poderosísima obviamente, con toda la aceleración que uno pueda desear en una moto que al pisar la tierra es como un gato, que se adapta a cada situación y se mueve con agilidad y elegancia al mismo tiempo, pero siempre con el poder de sorprender. Es impresionante porque pareciera que el peso y el tamaño desaparecen en las zonas más difíciles, y el poderoso V2 se torna manso cuando hay que llevarla en tramos que requieren delicadeza para mantener la tracción. No es una moto baja, y para muchos quedará descartada por este aspecto, pero en esta última versión KTM ha trabajado para ofrecer una silla más baja respecto a las anteriores.

Antes de finalizar solo resta decir que fue un excelente día el que KTM nos ofreció, se esmeraron al presentar sus nuevas motos con un evento que estuvo a la altura de semejantes máquinas y aunque todos quedamos con ganas de más, logramos percibir la evolución de la que posiblemente sea la mejor familia de motos de alta cilindrada para aventurarse por cualquier terreno con la mayor seguridad. Esperamos poder tenerlas con más tiempo para compartirles una prueba como se lo merecen. DM

1,162 total views, 47 views today