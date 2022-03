La fiebre por las cuatro ruedas alcanza a Dani Pedrosa

Escucha aquí esta nota.

En el marco de la copa Lamborghini Super Trofeo Europe 2022, veremos nuevamente a Dani Pedrosa. El «pequeño samurai» está de regreso en las carreras. Todo parece indicar que la fiebre por las cuatro ruedas es contagiosa, ya vimos a Rossi en su rol de piloto de autos y ahora es el turno de Dani.

La copa monomarca hará que Dani deje a un lado la KTM, para subir al Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2.

El equipo con el que correrá Dani es el FFF Racing Orange1 y su compañero será el suizo Antonin Borga. Por ahora el español ha dicho que es una especialidad en la que tendrá que iniciar de cero, pues nunca antes ha corrido en este tipo de competencia. En cuanto a su compañero, tiene experiencia en carreras de resistencia, pero no en este tipo de competencias, como la monomarca italiana. Para los dos esta será una experiencia nueva.

Las primeras pruebas serán en Imola, el 29 de marzo, allí estará la dupla con su Lamborghini. Ellos competirán este 2022 en la categoría Pro-Am en Imola entre el 1° y el 3 de abril, luego será el turno de Misano del 1° al 3 de julio y la final en Portugal, en el trazado de Portimao el 31 de octubre al 6 de noviembre.

Estoy muy contento de empezar esta nueva aventura con Lamborghini y el FFF Racing Team. Es mi primera experiencia sobre las 4 ruedas y, aunque todavía me queda mucho por aprender, me siento muy ilusionado. No puedo esperar para aprender todos los trucos del oficio y comenzar de la mejor manera. ¡Obviamente, la idea es divertirse!