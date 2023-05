Aumenta el riesgo de accidentes

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), el año pasado se registraron más de 100.000 accidentes de tráfico con víctimas en España, de los cuales más de 1.000 fueron mortales. Entre las principales causas de estos siniestros se encuentran el exceso de velocidad, la distracción al volante, el consumo de alcohol y drogas y la falta de respeto a las señales de tránsito. Pero esto también pasa en países como Colombia, donde viven quienes hoy leen esta nota.

Las señales de tránsito son elementos fundamentales para garantizar la seguridad vial, ya que indican las normas, las condiciones, las prohibiciones y las recomendaciones que deben seguir los conductores y los peatones en las vías públicas. Sin embargo, muchos usuarios no las respetan o las ignoran, lo que genera situaciones de riesgo y conflicto.

Las cebras o pasos peatonales, son una señal que constantemente se irrespeta, tal es el caso que en esta «zona segura» para los peatones han habido muchas muertes

Algunos ejemplos de infracciones frecuentes son: saltarse un semáforo en rojo, no respetar la prioridad en un cruce o una rotonda, no ceder el paso a los peatones en los pasos de cebra, no mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente, no señalizar los cambios de dirección o de carril, no respetar los límites de velocidad o las zonas restringidas al tráfico. Además de esto, nos han contado que en Colombia, los conductores de las motos han convertido a la berma y la línea central en sus calzadas favoritas, lo que aumenta totalmente el riesgo de accidentes. Pues la berma no es un sitio para rodar y menos la línea divisoria entre calzadas.

Estas conductas irresponsables pueden provocar accidentes graves con consecuencias fatales para los implicados y para terceros. Por ello, desde la DGT se insiste en la importancia de cumplir con las señales de tránsito y se recuerda que su incumplimiento puede acarrear sanciones económicas y pérdida de puntos del carné de conducir. Si bien hemos visto que en los países de sudamérica están estas mismas normas, no siempre se cumplen a capa y espada, lo que genera situaciones caóticas en las calles de las ciudades y también fuera de las urbes.

La educación vial es clave para fomentar una conducción responsable y respetuosa con las normas y con los demás usuarios de la vía. Por eso, se recomienda a los conductores que revisen periódicamente el significado y la función de las señales de tránsito y que se mantengan atentos a las indicaciones que puedan encontrar en su recorrido. Asimismo, se insta a los peatones a que crucen por los lugares habilitados y a que respeten las señales luminosas y acústicas.

Pero también tiene que existir un compromiso por parte de las entidades encargadas de la ubicación de estas señales de tránsito y del control ante las conductas inapropiadas. Algo que no siempre se ve en los países latinoamericanos.

Entre todos podemos contribuir a reducir el número de accidentes y a mejorar la convivencia en las carreteras. Respetar las señales de tránsito es una muestra de civismo y de solidaridad con el resto de la sociedad.

Manu Peña para DeMotos