Hoy queremos compartir esta crónica de Michelin sobre las llantas que requiere el trazado español de Jerez. Recordemos que cada pista exige algo especial, sea por las curvas a un lado u otro, por el pavimento, por la lluvia, en fin. Por eso les compartimos esta nota para que se hagan una idea de lo que implica este fin de semana en el Mundial de Velocidad, para el fabricante de llantas.

La Crónica de Michelin

Ubicado en Andalucía, en el sur de España, el circuito de Jerez es un lugar histórico de MotoGP que Michelin Motorsport conoce muy bien, al igual que los equipos involucrados. El campeonato ha visitado cada año desde 1987 – solo un año después de su inauguración- y los equipos asociados a Michelin organizan regularmente pruebas privadas ahí. Es una meca de la competición de dos ruedas de clase mundial, adonde acuden cada año multitudes de entusiastas.

Con una longitud de 4,423 km, el circuito de Jerez tiene cinco curvas a la izquierda y ocho a la derecha, junto con dos rectas cortas, la más larga de las cuales mide sólo 607 metros. Esta es una configuración difícil para las llantas, incluso en un asfalto que no se considera muy exigente para el caucho.

“El circuito de Jerez no es agresivo para nuestras llantas, pero ejerce tensiones sostenidas sobre ellos”, dice Piero Taramasso, director de la competición de Michelin de dos ruedas. “Tan pronto como una motocicleta ingresa a la pista, las tensiones son continuas, y las dos rectas cortas no son lo suficientemente largas como para permitir que descansen las llantas. Estas demandas implacables nos han llevado a introducir una nueva mezcla de caucho para la llanta delantera este año, que será un poco más duro que antes. Esta llanta, que proporciona estabilidad y consistencia adicionales, ya ha sido probado por nuestros socios en Malasia y Qatar, pero esta es la primera vez que lo usamos en una carrera. Sin embargo, dado que los comentarios durante las pruebas han sido excelentes, confiamos en que también se comportará bien en Jerez.”

Para el Grand Prix de España de 2024, Michelin ofrecerá a sus socios una gama de llantas MICHELIN Power Slick compuesta por tres mezclas (Suave, Medio y Duro) para el delantero, y dos mezclas (Suave y Medio) para el trasero. Las llantas delanteras son todas simétricas, y los traseros son asimétricos, con un lado derecho más duro para hacer frente al mayor número de curvas en este lado.

Gracias a un trabajo conjunto entre pilotos, máquina y llantas, Pecco ha marcado un tiempo de récord en el primer día de Jerez. Esto es parte de la crónica Michelin

En caso de lluvia, la gama MICHELIN Power Rain se ofrecerá en compuestos blandos y medianos para la parte delantera y trasera. Estos últimos también son asimétricos, con un lado derecho más duro, al igual que sus contrapartes lisas.

En Jerez, la acción en la pista comenzará el viernes 26 de abril a las 10:45 a.m. (hora local) con la Práctica 1 (45 min). Una segunda sesión, esta vez contando para la clasificación (los 10 más rápidos pasarán directamente a la Q2), se llevará a cabo a las 3:00 p.m. Al día siguiente, después de la Práctica Libre, se llevarán a cabo dos sesiones de clasificación entre las 10:50 a.m. y las 11:30 a.m. Los dos pilotos más rápidos de la Q1 progresarán a la Q2 (12 pilotos en total). La carrera Sprint de 12 vueltas está programada para las 3:00 p.m., mientras que el inicio del Grand Prix de España de 2024 será a las 3:00 p.m. el domingo 28 de abril, esta vez con 25 vueltas.

Como siempre, los equipos técnicos e ingenieros de Michelin Motorsport estarán allí para apoyar a los socios del fabricante con sede en Clermont-Ferrand. Los nuevos compuestos de goma lanzados al comienzo de la temporada ya han batido numerosos récords de vuelta, y esta cifra podría aumentar en Jerez.