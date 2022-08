La Bestia se queda con la Ducati de Miller

Por fin la marca italiana ha dicho quién será el sustituto de Jack Miller en la moto oficial. Se trata de Enea Bastianini, así pues tras la pugna con Jorge Martín por la montura, La Bestia se queda con la Ducati.

El joven piloto italiano, producto del semillero de Valentino Rossi, ha logrado llegar a MotoGP con el Esponsorama Racing, con quienes debutó en el 2021 sobre una Desmosedici.

Para el 2022 subió a la moto del Gresini Racing. Justamente con ellos y sobre la Ducati de modelo más viejo de la grilla de MotoGP, logró tres victorias hasta lo que va de la temporada. Al igual que su primera pole en la cita de Austria.

La Bestia se queda así con la Ducati oficial, tras una temporada en la pugna por ella, con Jorge Martín, quien actualmente corre con una moto de fábrica pero en el Pramac.

Con cada Gran Premio las cosas se ponían del lado del uno o del lado del otro, pero finalmente este viernes los italianos pusieron punto final a las especulaciones, con la oficialización del contrato con Bastianini.

Estoy realmente muy contento de poder vestir los colores del equipo oficial Ducati a partir de la próxima temporada. Era ya mi sueño y ahora se ha hecho realidad. En estos dos años en MotoGP™ he aprendido y he crecido mucho y creo que al lado de los ingenieros y los miembros del Ducati Lenovo Team solo puedo mejorar. Quiero agradecer a Claudio, Gigi, Paolo y Davide la confianza y la oportunidad increíble que me dan, pero también agradecer a Nadia y todo el equipo Gresini el gran apoyo que he recibido por su parte durante esta bonita temporada. Intentaré cerrar de la mejor manera posible el 2022 antes de afrontar con la máxima entrega y el adecuado espíritu de equipo mi nueva aventura como piloto oficial Ducati.

Palabras de Enea Bastianini