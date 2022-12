Hasta el cansancio hemos tratado de hacer llegar el mensaje a los motociclistas colombianos, pero parece que a pesar de los hechos trágicos, aún no entienden que LA BERMA NO ES PARA ADELANTAR.

El hecho más reciente se vivió el fin de semana del 4 de diciembre, en la doble calzada de La Vega, en Cundinamarca. Un lugar que como muchos otros en Colombia, se ha vuelto el patio de juegos de algunos motociclistas que no respetan ni le temen a nada.

En el video que se ha dado a conocer en redes sociales, e incluso en nuestra historia de Instagram, se evidencia un grupo de motociclistas que va en sus motos a una velocidad superior a los otros vehículos y motos. De un momento a otro la moto causante del desastre, se dirige a la derecha, para adelantar un camión por la berma. La mala fortuna es que el motociclista no contaba con un ciclista que circula por esa zona y lo impacta con su cuerpo. Ambos pierden el control de sus respectivos vehículos y se caen.

La moto del motociclista, que al parecer no sabe o no entiende que la berma no es para adelantar, se desliza por la vía, golpeando a uno de sus compañeros y así son tres las víctimas.

Por el momento no sabemos el resultado final de este evento, que no fue el único en la zona ese domingo, pero si nos queda claro que ante la falta de autoridad, la entrega de licencias sin control y sin una verdadera supervisión, esto seguirá pasando.

Tristemente no parece haber dolientes en estos eventos desafortunados, pero si queremos darlos a conocer, para que alguno por lo menos tome conciencia de lo que puede causar con un manejo irresponsable.

Esperemos que el ciclista esté bien de salud, pues era el único que no estaba en competencia.

Ver video