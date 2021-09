Luego de unos cuantos años en el mercado KTM ha querido lanzar una nueva versión de su pequeña deportiva, es así como hoy les presentamos la KTM RC 390 2022.

Comenzamos por su apariencia, que ahora cuenta con muchos retoques. El primero y más evidente es su color. Pasamos de los tradicionales naranja, blanco y negro, a combinar el naranja y azul. Esto sin duda le va muy bien a esta pequeña deportiva. Incluso hay una versión 100% naranja que nos pone a pensar en las monturas oficiales de MotoGP.

Las luces dobles delanteras ya no están presentes. Ahora es un solo faro con tecnología Full LED. Aun cuando no lo creas, este solo cambio ha mejorado la velocidad de punta de la KTM RC 390 2022. Para ello han empleado la dinámica de fluidos que además ha servido para mejorar su protección contra el viento y el calor emitido por el motor. Gracias a una serie de paneles que sacan el aire caliente fuera de la carrocería, el calor del motor no es un problema para el conductor.

El subchasis ahora es visible y además el chasis multitubular es ultraligero, marca 1.5 kilos menos que el anterior.

Para una moto deportiva, la ergonomía hace la diferencia entre una moto divertida o un mal rato en pista. Por tal motivo la parte central ahora es más angosta, lo que permite que las piernas del piloto se ubiquen mejor, al igual que los posapies que ahora van un poco más adelante. Todo eso se agradece en las zonas de más curvas, donde piloto y moto tumban al unísono.

En cuanto a la capacidad del tanque, aumentó con relación a la versión anterior, pero su tamaño no parece delatar el aumento de autonomía. Ahora es de 3.6 galones.

El propulsor

La nueva KTM RC 390 2022, cuenta con un motor monocilíndrico de 373 cc, que cumple con la norma Euro 5. Tiene doble árbol de levas y cuatro válvulas, inyección electrónica de gasolina y así genera 44 Hp de potencia.

Gracias a la modernización de su sistema de admisión, con una caja de filtro de aire con un 40% mayor, la respuesta del acelerador mejora mucho.

Ahora cuenta con Quickshifter+ lo que permite hacer el cambio de marchas de forma semiautomática. También se suma a las novedades un nuevo escape más eficiente, que deriva del diseño de la RC16.

Suspensiones

Ahora cuenta con suspensiones con muelles regulables WP. En la parte delantera es una WP Apex de cartucho abierto regulable con 30 clics de ajustes y en la parte trasera una WP Apex regulable en extensión y precarga.

Con rines de aspas, ahora la moto seduce 3.4 kg en ese aspecto. Los frenos cuentan con nuevo sistema ABS con opción Supermoto y ABS en curva. Disco de freno delantero de 320mm y una pinza Bybre de 4 pistones, con anclaje radial. En el trasero una pinza fija de un solo pistón con un disco de 230 mm, todo esto le baja otro kilo más en la báscula.

Electrónica

En este aspecto cuenta con control de tracción MTC, el ABS en curvas y el Quickshifter+ que ya mencionamos. Como ya es casi usual en los modelos nuevos, la nueva KTM RC 390 2022 cuenta con una pantalla TFT a color que adapta su brillo a la luz del ambiente. También es bueno mencionar que se puede conectar con tu teléfono, a través de la app KTM My Ride.

Se espera que llegue a las tiendas en marzo del 2022, así que por ahora no sabemos el precio de venta en Europa o América.

Ficha técnica

MOTOR

Tipo Motor monocilíndrico de 4 tiempos.

Cilindrada 373 cc

Diámetro x carrera 89 mm x 60 mm

Potencia máxima 44 CV

Par motor máximo 37 Nm

Compresión N.D.

Embrague Embrague antihopping PASC™, accionado mecánicamenteme

Caja de cambios 6 marchas

CHASIS

Tipo Chasis multitubular de acero, pintado al polvo

Suspensión delantera Horquilla invertida WP Apex regulable Ø 43 mm

Suspensión trasera Monoamortiguador WP Apex

Rueda delantera 110/70-17

Rueda trasera 150/60-17

Freno delantero Disco de 320 mm con pinza de cuatro pistones con anclaje radial. ABS de dos canales Bosch 9.1 MP (Supermoto ABS)

Freno trasero Disco 230 mm con pinza flotante de un pistón.

DIMENSIONES Y PESOS

Longitud N.D.

Distancia entre ejes N.D.

Anchura N.D.

Altura libre al suelo 158 mm

Altura del asiento 824 mm

Peso en seco 155 kg

Depósito 3.6 galones