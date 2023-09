KTM 450 Rally Réplica 2024 De la fábrica a tu garaje

Sólo 80 unidades 450 Rally réplica 2024 serán vendidas por KTM, pues es la máquina más cercana que se puede tener a una auténtica “Dakariana” de competencia, completamente diseñada y ensamblada en la fábrica de Mattighofen, Austria y las diferencias entre la KTM 450 Rally Réplica y la moto de competencia oficial son mínimas, pues desde el motor, hasta la ergonomía es prácticamente la misma; Es obvio que KTM debe guardar unos ‘secretos profesionales’ no aptos para todos.

Latir Dakariano

El motor es el mismo monocilindro de 450 CC de un solo árbol de levas refrigerado por líquido que lleva la moto oficial, cuya cabeza de cilindro está forjada en una serie de materiales especiales de alta calidad para resistir las arduas jornadas donde se exige el motor a tope, las cifras declaradas de potencia y torque no están especificadas por el fabricante, hacen parte de la reserva del sumario. El motor se conjuga con una transmisión de 6 velocidades fabricada por ‘Pankl’, empresa experta en transmisiones de alto desempeño y competencia en autos y motos. El cuerpo de aceleración de 44 mm está suministrado por Keihin, sensible a cualquier modificación en los modos de alimentación de la ECU, que se fabricó específicamente para el modelo junto con el sistema de filtro de aire Twin Air Air Box para máximo desempeño; Finalmente el escape específico Akrapovic en titanio le brinda el desempeño y el rugir de competencia.

Aquí vemos el filtro de aire Twin Air Air Box para máximo desempeño

Estructura Indestructible

El chasis de la KTM 450 Rally Réplica es un Trellis al cromo/molibdeno súper ligero, pero extra resistente ya que de entrada no solo debe soportar las fuerzas de torsión del motor, si no también debe llevar a cuestas los tanques de combustibles dobles de 16 litros cada uno, sumado al piloto claro está. El basculante en aluminio forjado fue diseñado minuciosamente con unos factores de flexibilidad para combinarlo a una buena absorción de la suspensión y que no vaya a presentar alguna fractura en condiciones extremas. El peso en seco de la moto es de tan solo 139 kilogramos

Las suspensiones en KTM suelen ser su esencia, ya que no podrían estar encomendadas a otro que no fuera WP, quien instaló en la Rally Réplica una horquilla delantera invertida WP XACT PRO con barras de 48 mm de diámetro ajustables en compresión, extensión y precarga. El monoamortiguador trasero también WP XACT PRO es igualmente personalizable, y se destaca por mantener la rueda lo máximo posible adherida al suelo para no perder un instante de tracción sin importar el terreno.

La ergonomía fue bastante trabajada junto de la mano de los pilotos del KTM Racing Factory, como el campeón Kevin Benavides, para brindar a los usuarios una experiencia deportiva única, con un triángulo de apoyo perfectamente balanceado para el dominio de la moto tanto de pie como sentado. pues la moto más allá de ser una “joya” en su clase, debe estar a la altura de las expectativas de los usuarios más exigentes.

El concierto está a cargo de este escape de Akrapovic

Para ser propietario de una de las 80 unidades de la KTM 450 Rally Réplica 2024 tendrás que contactarte directamente con una agencia oficial KTM pues el valor tampoco ha sido divulgado, pero por su equipamiento es fácil deducir que solo unos pocos afortunados pueden pagar por ella.

Sebastián Zamora