Nuevamente el circuito de Suzuka ha sido la plataforma elegida por Kawasaki para presentar una de sus novedades, se trata de la primera demostración pública mundial de una motocicleta con motor de combustión interna de hidrógeno por parte de un fabricante de motocicletas de producción en serie. Hablamos de la moto Kawasaki ICE Motorcycle.

Primer Test Público de la Kawasaki ICE Motorcycle

La ICE Motorcycle se diseñó y construyó en el marco de una investigación que comenzó en marzo de 2023, con pruebas que se iniciaron este año y culminaron con la demostración pública. La máquina lleva montado un motor de hidrógeno basado en el motor de cuatro cilindros en línea supercharged de 998 cm3 de la Ninja H2 de Kawasaki, con modificaciones para permitir la inyección directa de hidrógeno en los cilindros. El chasis de la motocicleta se diseñó para albergar bidones de combustible de hidrógeno.

La Kawasaki ICE Hidrógeno, es un paso adelante en los desarrollos de la marca japonesa, recordemos que en las 8 horas del 2023, también presentaron sus modelos eléctrico e híbrido.

La ICE funciona con combustión de hidrógeno, produciendo el sonido y la sensación que los motociclistas disfrutan al girar el acelerador, a la vez que emiten principalmente agua*1. ( *1: Durante la conducción, se quema una cantidad muy pequeña de aceite del motor, lo que da lugar a la generación de una cantidad muy pequeña de CO2.)

Como parte de su iniciativa de neutralidad de carbono, Kawasaki Motors está llevando a cabo actualmente actividades de investigación y desarrollo con el objetivo de hacer realidad una motocicleta de hidrógeno*2 ICE que funcione como una opción de neutralidad de carbono para los motociclistas a principios de la década de 2030. (*2: El momento de la disponibilidad comercial puede variar en función de la infraestructura de suministro de combustible de hidrógeno y de la situación de la normativa legal en cada país.)



Kawasaki Motors es miembro de HySE (Hydrogen Small mobility & Engine technology)*3, una asociación de investigación centrada en la tecnología del hidrógeno que lleva a cabo activamente investigación básica sobre motores de hidrógeno, sistemas de llenado de hidrógeno y sistemas de suministro de combustible con el fin de producir pequeños vehículos de movilidad propulsados por hidrógeno, incluidas motocicletas. (*3: Asociación de investigación fundada por Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Kawasaki Motors, Ltd., Suzuki Motor Corporation, Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co., Ltd., y Yamaha Motor Co., Ltd. en mayo de 2023 con el propósito de realizar investigación básica sobre motores de hidrógeno para vehículos de movilidad reducida.)

Con el fin de fortalecer aún más la marca, Kawasaki Motors proporcionará productos y servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes y de la sociedad, incluidos los esfuerzos para lograr la neutralidad de carbono, ya que nos desafiamos a nosotros mismos a examinar todas las posibilidades en la búsqueda de la felicidad de todos los fanáticos de la marca japonesa.

Nota: vía Kawasaki

Por el momento los invitamos a ver el video de la ICE en acción