Jorge Prado, primer español campeón del mundo de MXGP

Con un dominio casi absoluto en las diferentes modalidades deportivas en dos ruedas, España se ha convertido en un referente del motociclismo mundial, pero había una categoría en la que no habían logrado brillar. Este fin de semana, Jorge Prado se convirtió en el primer español campeón del mundo de MXGP.

En la categoría MXGP, el joven español que ya había dado de qué hablar desde su debut en el mundial, dejó claro que estaba para grandes cosas.

Jorge Prado dejó su tierra natal, siendo muy joven y con toda su familia se mudó a vivir a Bélgica, concretamente a Lommel, una ciudad donde se respira Motocross y se vive motocross y que por muchos es considerada la capital

Ese esfuerzo familiar brindó sus frutos y lo hizo al coronarse en Italia este 17 de septiembre, campeón de la categoría reina del MX.

Lo curioso es que Jorge Prado, al cruzar la meta no se enteró de su victoria. Hoy con 22 años recoge el fruto de su gran esfuerzo.

No me di cuenta de que era campeón hasta que vi a todos esperándome en la pista, porque cuando crucé la meta estaba feliz de ganar la carrera, pero no había visto el marcador ni hecho los cálculos.

Es un sueño. Comencé a llorar; Es difícil entender el hecho de que soy un campeón mundial. Es lo que he estado persiguiendo toda mi vida. Las primeras personas en las que pensé fueron en mi familia y en el equipo.