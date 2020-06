Este domingo, están invitados a nuestro Instagram Live con Ivancho de @AcampandoVoy. La idea de esta cita virtual es compartir una hora con este joven viajero que aprendió a vivir con poco y a disfrutar de lo que llega con la ruta.

Iván es colombiano, pero en este momento la ruta lo ha llevado hasta Ecuador, donde la cuarentena lo tiene «atrapado» y desde allí, gracias a Instagram, tendremos nuestra cita el domingo 21 de junio, a las 8 de la noche (hora de Colombia), en nuestra cuenta @RevistaDeMotos

Están todos cordialmente invitados para que nos acompañen a descubrir las motivaciones de este personaje.

Creo firmemente en que las cosas son imposibles para aquel que aún no las ha hecho sin embargo al terminarlas cambia su punto de vista expandiendo sus límites. Eso recuerdo siempre que me inquietan las cosas que podrían salir mal pero que aun no han pasado además de motivarme porque aprenderé del mejor de los maestros, la necesidad, que sabe brindar inspiración cuando al parecer no hay salida. Y es que vivir así a la expectativa de lo que pasará, armando la carpa en el camino, abre la puerta a muchas dudas, dudas que se calman después de que el alma, la esencia más pura y natural de lo que somos, ha dominado a la razón.