Honda Motos, un año extraordinario

Mientras en Colombia el mercado se contrae, en Europa parece que las ventas han sido todo un éxito. No vamos a entrar en el tema que nos afecta como país, pero si queremos destacar la participación de Honda Motos, que en el viejo continente ha tenido un año extraordinario.

Motos y Scooters

En estos dos segmentos de la movilidad en dos ruedas, la marca del ala dorada declaró un crecimiento en el mercado europeo del 15.7%, con 6 modelos entre los 10 primeros en ventas y un incremento del 52.4% frente a lo vendido en el 2022.

Se puede decir que casi uno de cada cuatro vehículos vendidos, en Europa, es de Honda Motos. Según las cifras matricularon un total de 77.772 motos, 60.650 de ellas fueron scooters.

Los más vendidos

Entre los más vendidos por Honda Motos están los modelos de la familia SH, es decir el SH 125i, el SH 150i y el mayor de todos, el 350i.

Este es el modelo SH de Honda de 150 cc. Estos Scooters han sido protagonistas para la marca del Ala Dorada en Europa

Otro de los que ha sido protagonista en el 2023, es el ADV350. En el mismo segmento está el Forza 350 y como dato curioso el X-ADV 750, el primer SUV de dos ruedas que subió en un 106.2% en ventas con respecto al 2022.

Pero no solo hablamos de las pequeñas de la marca del ala dorada, también han sido destacadas en ventas la Africa Twin, las nuevas Transalp y Hornet no se han quedado atrás.

A futuro Honda Moto tiene muchos eventos para seguir conquistando más mercado y para lograr posicionarse como una marca muy fuerte en el viejo continente, donde la competencia es fuerte y cada vez son más las marcas chinas que llegan con propuestas interesantes y económicas.

En Colombia Honda Motos

No está en el mismo nivel de crecimiento, pese a que cuenta con un buen portafolio, pero los consumidores siguen pidiendo modelos como la ADV 350, de la que no han dado aún datos de ingreso a nuestro mercado.