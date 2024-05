La Feria de las 2 Ruedas en su XVI edición nos dejó buenos momentos, buenas sensaciones y sobre todo un gran abanico de novedades, pues en esta oportunidad tuvimos un formato más estilo ‘Salón’ ya que se apreciaron lanzamientos totalmente inesperados junto a unas propuestas tipo ‘concepto’ por parte de algunas marcas. A continuación, te compartimos lo que llegó de la mano de Honda lanzamientos F2R 2024. Para que tengas presente haremos varias entregas con las marcas que a nuestro parecer se destacaron en esta edición de la feria de la moto en Colombia.

Honda Lanzamientos F2R 2024

Aunque el año pasado Honda brilló por su ausencia, la marca del ala dorada se reivindicó y con creces, pues además de presentar 2 unidades totalmente nuevas, dejaron abiertos unos lanzamientos programados para 2024

Honda CB190R 2.0 (Hornet 2.0)

De esta unidad no hace mucho habíamos escrito un artículo mencionando la posible llegada a nuestro país, pero no vaticinamos que llegara a ser tan pronto, pues Honda Colombia la presentó con orgullo desde el primer día de la feria; la CB190R 2.0 llega a competir en el segmento sport que se disputa entre los 150-200CC con una imagen fresca y aditamentos de última tecnología como cluth antirebote, frenos ABS, iluminación full LED. La CB190R 2.0 está impulsada por un motor monocilíndrico de inyección electrónica con refrigeración por aire que declara 17.7 caballos de potencia y 16 Nm de torque. Por el momento Honda solo hizo una introducción preliminar de la moto y no hay precio oficial, se espera que llegue a las vitrinas nacionales durante el tercer trimestre el año.

Honda CB350 H’Ness

La aclamada neo retro nipona tomó por sorpresa a más de uno, pues ya las esperanzas de que esta unidad llegara al país se habían desvanecido y verla exhibida en el stand fue todo un golpe de emoción pues es una motocicleta que cautiva a los más puristas y amantes de lo clásico con la unión de la más moderna tecnología; La CB350 H’Ness llega inspirada por su antepasada de los años 60’s 70’s para ponerle las cosas difíciles a la competencia, pues Honda fusionó en esta máquina lo mejor del diseño con lo mejor de la tecnología; La moto está impulsada por un monocilíndrico de carrera larga de 348.36 CC de inyección electrónica con refrigeración por aire; motor que genera 21 caballos a las 5000 vueltas y un muy buen par de 30 Nm a tan solo 3000 vueltas por lo cual la entrega a bajo régimen está garantizada, la relación de compresión es de 9.5:1 así que el uso de gasolina corriente no constituye un problema. La H’Ness destaca por su impecable estilo, iluminación 100% LED con luces DRL donde las luces direccionales también cuentan con función DRL, tenemos control de tracción, ABS de doble canal y clutch anti-rebote. Su precio de introducción es de $18.990.000 pesos con 60 unidades disponibles de manera inmediata.

Mira el video de la CB350

Más por venir

Honda Colombia aprovechó el marco de la feria para presentar todo su ‘Apparel’ con lo más reciente en ropa y accesorios para lucir, también anunció que tiene preparados unos cuantos lanzamientos más para el presente 2024; Uno de los lanzamientos confirmados es el de la más reciente novedad de la marca en el segmento Trail: La Transalp 700; Los otros modelo quedaron reservados dejando en suspenso total el tema XRE 300 Sahara.

Sebastián Zamora