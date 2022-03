En Milán le vimos la cara a esta nuevo scooter del ala dorada. Se trata del Honda ADV 350, una moto que llega con el antecedente de su hermano el X-ADV 750, que rompió esquemas y muchos.

El AVD 350, nos dejó con muchas preguntas, primero por su aspecto que no es del todo similar al de 750 y segundo por aquello de que Honda podría traerlo a Colombia, al igual que hoy lo hecho con el X-ADV 750.

Vamos a resolver algunas de esas preguntas

Los scooters de mediana cilindrada son muy apetecidos en Europa, al igual que los más pequeños para moverse con facilidad en el tráfico citadino. Es por ello que Honda con los Forza ha logrado llevarse una buena parte de la tajada del comercio en el viejo continente.

Fue por estas razones que nació el 750, más aventurero que un scooter normal, con las características ideales para enfrentar algo más que el asfalto urbano.

Gracias a la altura de su carenaje frontal, se pueden aprovechar al máximo las suspensiones delanteras

Pero está claro que el X-ADV 750 no era el más indicado para los nuevos clientes, que pasaban de un 125 a algo más, pero en definitiva no tanto.

Según el estudio realizado por la marca japonesa, se espera que más del 50% lleguen al ADV 350 de la gama media de las motos automáticas. Recordemos que el golpe que ha dado Yamaha en el segmento con la XMax 300 ha sido notorio y es allí a lo que apuntan.

Para los que no sabían, Honda cuenta con una fábrica en Italia y es de allí de donde sale este scooter premium, con espíritu aventurero.

Parecidas pero no iguales

Las dos versiones, pueden ser lo mismo para quienes las ven a simple vista, pero detenidamente son muy distintas. La de 750 cuenta con motor y bastidor de moto, mientras que la pequeña es un scooter. Para ir más lejos les contamos que se ha desarrollado en la plataforma de la Forza.

Su nombre es otro punto de diferencia, la primera en llegar al mercado cuenta con una X al inicio, mientras que la ADV 350 no lo porta, pues su espíritu aventurero no es igual que el de la 750. Si se le mide al destapado, pero no es para hacer off road.

La X-ADV 750 cambió la forma de ver y disfrutar de los scooters

En la Honda ADV 350 la comodidad del piloto es importantísima, por tal motivo la distancia con relación al piso es mayor y así no se palidece ante la subida a un andén o a la hora de rodar en destapados.

Gracias a la suspensión delantera de la marca Showa, que cuenta con barras invertidas de gran recorrido, 125 mm, al mejor estilo de las motos y no de los scooters, se logra mayor solidez en el tren delantero y superior.

Si nos vamos a mirar los detalles en la parte trasera también está un amortiguador doble de la misma marca con depósito de expansión doble como en las motos de off y su recorrido es de 130 mm. Con esta distancia se asegura, tanto a piloto como al acompañante una comodidad superior y un plus en el tema de seguridad en diferentes terrenos. Por cierto, es la suspensión con mayor recorrido entre las motos de su categoría.

Las llantas son sin neumático, mixtos y de marca Metzeler. Eso no solo le da un aspecto más off, también ofrece mejor agarre en diferentes condiciones, lo que se nota mucho en tierra. Los rines son de radios en X.

Otros detalles que la hacen muy particular son su manillar al estilo Fat Bar, con el ancho propio de una moto raid TT, para una posición dominante.

La pantalla es LCD, no TFT, tipo rally más alta para mejor lectura sin poner en complicaciones la visibilidad del piloto.

Para ayudar con el viento la cúpula o cortaviento tiene cuatro posturas. Se debe ubicar manualmente y la distancia entre la menor y la mayor es de 133 mm. igualmente se regula el ángulo, lo que es muy agradable cuando el viento golpea de frente.

Más juguetes

Como es normal en esta época cada juguete o accesorio, puede ser el diferenciador entre una u otra moto. En este caso la Honda AVD 350 tiene la llave inteligente, con activación por cercanía.

Dos sistemas de control de tracción se incluyen en el paquete, conectividad Bluetooth, en fin.

Los que ya la manejaron

Dicen aquellos que en Europa ya han hecho los recorridos de prueba, que a pesar de ser un poco más alto que otros scooter, se maneja con mucha confianza. Gracias a las llantas mixtas, se disfruta plenamente en carreteras de asfalto y fuera de ellas. Donde más se siente su distancia con respecto a un scooter tradicional es en las suspensiones traseras que son más suaves.

Eso si, no va a ser para todas las tallas de pilotos, pues poner los pies en el piso es más complicado que en otras motos automáticas del mismo segmento.

Su motor suave y sin vibraciones, se agradece. La capacidad de funcionar bien en diferentes terrenos la destaca del montón.

El espacio de carga se disfruta cuando estaciones la moto, pues bajo el asiento el depósito permite almacenar dos cascos integrales. A ello se suma la guantera delantera y la toma USB.

Ficha técnica:

Motor: 4T monocilindrico en horizontal refrigerado por líquido.

Distribución: SOHC 4V

Cilindrada: 330 cc

Relación de Compresión: 10,5:1

Potencia Máxima: 27.8 Hp a 7.500 rpm

Torque Máximo: 31.5 Nm a 5.250 vueltas

Transmisión: por correa

Embrague: Automático centrífugo

Chasis: tubular de acero

Freno de disco Delantero de 256 mm, pinzas de dos pistones

Freno de disco de 240 mm, con pinza de un pistón

Rin delantero de 15″ y trasero de 14″

Peso en orden de marcha: 186 kg.

Altura del asiento: 795 mm.

Capacidad del tanque: 3 galones

No podemos ir en contra de las novedades del mercado, algunos dirán que no es un scooter, pero la verdad es que la Honda ADV 350 es una moto muy completa. Esperemos a ver si Honda la trae a Colombia