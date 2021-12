Antes de terminar el 2021, que ya casi pasa, queremos compartirles este video que nos llegó de la marca del ala dorada. Se trata de la Historia de Honda en 60 segundos, una compilación de sus creaciones y de lo que los llevó a ser un referente mundial.

Todo comienza con una idea

Es magistral la forma en que en tan poco tiempo describen cómo toma forma una de las empresas más reconocidas del mundo de la movilidad. Honda a lo largo de años, ha sido un referente, pero como todos ha tenido un comienzo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, una época donde la devastación, la economía y el mundo en general estaban en crisis. Pero una idea que se materializa y toma forma, marca la diferencia. Cada paso es un reto que quiere superar el anterior y el futuro es nada comparado con lo que hemos visto a hoy. Este es el mensaje del Ala Dorada a quienes han visto su evolución. Como todo en la cultura japonesa, hay un proceso, un paso a paso que hay que cumplir para llegar más alto.

Los dejamos con el comunicado oficial, pues sería imperdonable alterar la historia, por ello hemos preferido compartirlo en sus propios términos.

El Origen de la Determinación: La Historia de Honda en 60 segundos épicos

¿Qué pasaría si cruzaras “El Rey León” con “Cars”? La estampida de ñus en el cañón convertida en una estampida de todos los productos míticos de Honda, sucediéndose a una velocidad vertiginosa en la pantalla. Un relato épico que condensa en un minuto 73 años de historia para terminar advirtiendo al espectador que lo mejor está por venir. Porque, como dice la voz en off, “todo lo que hemos hecho no es nada comparado con lo que imaginamos para el futuro”.

Son más de 70 años de historia en 60 segundos

Épica, nostalgia y acción a raudales

El anuncio, titulado «The origin of determination», arranca apelando a la nostalgia. Un hombre, que se ve claramente que es del siglo pasado, esboza una moto en un papel. No le vemos el rostro, pero suponemos que es el fundador de la compañía y su espíritu protector, Soichiro Honda. De su lápiz brota una luz cegadora. Es como una explosión de supernova. Las líneas del diseño cobran vida. La Dream D-Type, la primera moto creada por Honda en 1951, se materializa ante nuestros ojos al tiempo que la voz en off comienza a hablar: “Las ideas no son nada hasta que las hacemos reales”.

El Honda HPX, o “Honda Pininfarina Experimental”, el Concept Car de 1984

No hay carretera. Surge a medida que la moto avanza. Una metáfora de cómo Honda también escribió su historia partiendo de cero e hizo su camino. Por ahí asoma el RA 272, el monoplaza con el que Honda obtuvo su primera victoria en la Fórmula 1 en 1965. Y también el elegante S600, el primer coche de producción de Honda, seguido de una avalancha de modelos icónicos y bólidos de Fórmula 1 que vienen rugiendo desde atrás y se lanzan en tromba hacia el espectador.

En 2015 Honda se planteó qué pasaría si se unían lo mejor de un automóvil y de una motocicleta. ¿El resultado? El proyecto 2+4

Todo lo que Honda es hoy es el resultado de los riesgos asumidos, los retos superados y los éxitos más rotundos. Su afán de superación, su imaginación desbordante, su infinita capacidad de soñar y esa determinación de la que habla el anuncio es lo que ha permitido a Honda hacer que sus ideas cobren forma en el mundo real. Trabajo, pasión, perseverancia y determinación, enumera la voz en off. Son los valores que impulsan a Honda como marca que inspira confianza, seguridad y admiración. El viaje a los orígenes que propone el anuncio acaba con la promesa de que el futuro será mucho más excitante de lo que ha sido su pasado.

Su afán de superación, su imaginación desbordante, su infinita capacidad de soñar y esa determinación de la que habla el anuncio es lo que ha permitido a Honda hacer que sus ideas cobren forma en el mundo real. No debemos subestimar el poder de los sueños. Así que, ahora que vienen las fiestas, todos a soñar.

Ahora a disfrutar con el video de la historia de Honda en 60 segundos

