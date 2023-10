Himalayan 450 LC adelanto mundial

En aquel 2016 nació una motocicleta que crearía un BOOM impresionante en el mundo de los viajes sobre dos ruedas. Se trataba nada más y nada menos que de la Royal Enfield Himalayan, moto que en aquella época se presentaba con alimentación por carburador y que según la marca ‘nacía’ en los Himalaya, de allí el nombre que la haría brillar y que rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los moteros viajeros alrededor del mundo; Hoy 7 años después, nace una nueva Himalayan y en la Revista De Motos de brindamos un adelanto de lo que será la Himalayan 450 LC.

Nacida en los Himalayas

Desde hace un par de años muchas fotos espía y rumores hablaban de la nueva Himalayan 450 LC, pero solo hasta hoy la marca ha revelado la fase inicial del proyecto con una serie de vídeos e imágenes publicadas en sus redes y sitios oficiales; El proyecto denominado “Built By The Himalayas” inició oficialmente el día de hoy 09 de octubre de 2023, y finalizará con la presentación oficial de la nueva Himalayan el 07 de noviembre del presente 2023 donde terminará la ´prueba final’ de la moto, la cual es un recorrido de más de 5000 Km desde la planta de producción, hasta la carretera transitable más alta del mundo, el paso de Umling La, a 5793 metros de altura. Sabemos que Royal se ha preparado muy bien para este muy esperado lanzamiento, pues no se lo han tomado a la ligera y el proyecto ha tenido que ser muy probado durante estos años.

Datos preliminares

La parte estética tiene unos cambios muy notorios, pero que a su vez mantienen lo que es la esencia de la Himalayan original. Se percibe un cuerpo más esbelto, con reducción en el tamaño de las tapas plásticas y una nueva geometría en el tanque de combustible, el cual es ahora más ovalado y moderno; el guardabarros alto también tiene unas geometrías más actuales, haciendo ver la moto mucho más agresiva, se mantiene la configuración clásica de farola redonda, pero ahora con tecnología full LED, tecnología que ahora se traslada a las direccionales. El conjunto es una mezcla perfecta entre la robustez clásica y la ergonomía moderna.

El motor sigue siendo un monocilíndrico pero ahora con la novedad de ser LC (Liquid Cooled) de refrigeración líquida con 451.65 CC de capacidad, con una entrega de potencia de 40 caballos (15.5 caballos más que su antecesora) las cifras de torque se mantienen reservadas para el lanzamiento oficial. El peso en seco ronda los 200 kg.

La Revista De Motos como medio especializado estará muy al tanto del lanzamiento oficial de la nueva Himalayan 450 LC, mientras tanto les compartimos el vídeo oficial de Royal Enfield para que se vayan enganchando a éste nuevo lanzamiento, que será uno de los más vistos del año.

Sebastián Zamora