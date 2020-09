Hero e.US motos eléctricas económicas

Hero MotoCorp, sigue adelante en el desarrollo de productos que lleguen a más mercados y con esto la movilidad eléctrica es vital. Por ello están trabajando en la Electric Ultra Sport, e.US, que sería la base de su línea de movilidad alternativa.

La empresa ha venido trabajando en su centro de I + D en India con el centro técnico en Múnich, Alemania para desarrollar un modelo eléctrico que sea económico pero de buenas prestaciones, como lo son los productos de su portafolio a combustión.

La idea es que la plataforma de base se pueda ajustar a diferentes modelos, que se adapten a las necesidades del mercado local y lógicamente a sus clientes en el resto del mundo.

Con el fin de hacerlas accesibles, se fabricarán en India, pero con los componentes de los proveedores de partes europeos con que cuenta la marca en el viejo mundo.

Movilidad en manos de dos grandes

Recordemos que Hero es uno de los más grandes fabricantes de motos en el mundo y si logra producir una moto eléctrica que ofrezca grandes prestaciones en cuanto a tiempo de carga y autonomía, o adaptación a los diferentes terrenos, sumado a un precio económico, lo llevaría a otro nivel.

No es la primera vez que Hero habla de movilidad eléctrica, pero con esta plataforma, el mercado podría ser más amplio. Lo que no se sabe es cómo será el acuerdo familiar entre los hermanos Munjal (Hero MotoCorp y HeroElectric) para este nuevo producto. Existe un pacto entre las dos empresas, la una no puede vender motos eléctricas y la otra no puede hacer lo propio con motos de combustión.