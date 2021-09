Buenas noticias llegan desde Europa, la organización dueña del Mundial de Superbike ha oficializado mediante un boletín de prensa, que hasta el 2023 tendremos WSBK en Argentina, concretamente en San Juan Villicum.

Si bien los problemas con la pandemia han sido un poco complicados para los campeonatos internacionales, este año y hasta el 2023 se ha renovado la presencia del mundial de superbike en nuestro continente.

De la mano de la categoría reina de las «motos de calle» llegan también los pilotos del campeonato de Supersport, quienes complementarán la agenda deportiva en el trazado argentino.

Este 2021, los pilotos estarán en el sur de nuestro continente entre el 15 y el 17 de octubre, cuando lleguen al trazado de San Juan de Villicum para sus competencias.

Afortunadamente para la afición argentina, el circuito estará abierto al público y desde ya se comenzaron a vender las entradas. Esperemos que algún día en Colombia podamos disfrutar de un evento internacional de esta categoría.

Ha sido un arduo trabajo el que han tenido que adelantar los responsables del circuito y los representantes del gobierno local de San Juan, para poder concretar dos años más de presencia del WSBK lo que sí tenemos claro en este momento es que hasta el 2023 tendremos WSBK en Argentina.

Igualmente las palabras del director ejecutivo del WSBK han sido de agradecimiento para con San Juan, pues gracias a estas rondas internacionales el Mundial de Superbike sigue creciendo en afición y participación. Recordemos que allí corre el argentino Leandro «Tati» Mercado.

En cuanto a la temporada actual, les contamos que quedan tan solo 9 carreras que se disputarán en 16 días, todo un reto para los pilotos y sus equipos.

Actualmente el líder del campeonato es el joven turco Toprak Razgatlioglu y estas son las palabras de su mentor y múltiple campeón de Supersport Kenan Sofuoglu:

Cuando envejeces, te resulta más difícil luchar con los pilotos más jóvenes y con más frescura. Otra cosa buena es que Toprak nunca ha ganado el Campeonato del Mundo y no tiene miedo de perder; si has ganado varios Campeonatos del Mundo, entonces tienes miedo de perder. Tuve esta experiencia. Si miras a Toprak, no está estresado y está disfrutando mucho con la R1 y con la competición. Si no estás disfrutando, no puedes pilotar bien, a pesar del talento que tengas. Lo más importante es que Toprak lo está disfrutando mucho y no tiene miedo de perder el Campeonato. Queremos ganar tanto como sea posible.