Hablamos del Rally Dakar con Javi Vega

Una nueva nota de uno de nuestros colaboradores llega al espacio del Enviado Especial, se trata de una charla sobre el Rally Dakar con Javi Vega, de la mano de Pablo Pillado.

Si das facilidades, pasa de ser la carrera más dura del mundo a la más accesible.”

Finalizada la segunda jornada del Raid de A Estrada, en la provincia española de Pontevedra, nos encontramos con Javi Vega bajo la carpa del equipo PontGrup Yamaha.

Interrumpimos a Javi en los quehaceres de su Wrf 450 Rally Réplica y nos resulta imposible no trasladarnos al vivac del Rally Dakar, donde año tras año, y ya va a por su quinta participación consecutiva, vemos a este piloto haciendo su propia asistencia mecánica en la categoría Malle-Moto, hoy Original by Motul, para afrontar con éxito etapa tras etapa.



“Mucha gente me dice: ¿otra vez sin asistencia?, ¿otra vez en Malle? y les digo que yo solo voy a ir en Malle. Lo otro ni me lo planteo. Es otra carrera. Para ir con asistencia ya voy al campeonato de España con mecánico y a dormir bien. Pero al Dakar, voy a mi aventura. Es diferente.”

Pero no solo de aventura vive un piloto y Javi Vega viene demostrado tener mucho gas en su puño derecho. La victoria en el Campeonato de España de Raids TT 2021, lo corrobora: “La verdad que no me lo esperaba. Se dio bien y pude hacer todo el campeonato con ese resultado”.



Buen conocedor de una carrera tan singular como es el Dakar, sabemos que Javi reúne todos los requisitos necesarios para luchar por la victoria en su clase Original by Motul: “Ya sé cómo funciona mi categoría, que es lo básico. Es un rally completamente diferente a todo, pero yo ya empiezo a conocer los truquillos” afirmando que el momento llegará “cuando Yamaha me deje”.

Hasta la fecha la apuesta ha sido, junto con Sara García, su compañera de equipo y pareja, por la victoria de ésta en la categoría féminas: “El Dakar es el único momento donde Sara y yo vamos juntos. El resto lo hacemos a nuestra bola.” “Es una disciplina muy dura y que la haga Sara, mola. Somos un gran apoyo tanto en el vivac como en carrera, y eso se nota. Creo que es importante ir en equipo, apoyándonos.”, afirmando que “Sara y yo somos un pack. De hecho alguna vez le he dicho a Yamaha de ir solo y me ha dicho que no.” nos confiesa Javi con una sonrisa en la boca, y continúa, “así que al final se ha creado una imagen, que es la pareja.”



Actual embajador de la Ténéré 700 y piloto de la casa de los tres diapasones, Javi Vega se muestra confiado en seguir contando con el apoyo de la marca: “Nosotros tenemos contrato hasta diciembre, pero Yamaha ya no va al Dakar. Lo que sí nos han dicho, es que, hecha la inversión, si quisiera la moto, ahí está. Así que moto tengo”, manteniéndose cauto: “Yo quiero ir al Dakar pero de momento no tenemos nada. A ver qué pasa. Todo esto, al final, como siempre, se resolverá a última hora, o eso espero.”



Nos interesamos por su opinión en relación a la deriva del Dakar en los últimos años y sobre la relativa dureza de la última edición. “Lo del Dakar es complicado. Para mí lo de reenganchar está muy bien para la gente que se deja el dinero y así lo puede terminar. Pero tú vas a la carrera más dura del mundo, apostando al rojo en el casino, con la posibilidad de irte para casa al día siguiente, y si das facilidades… pasa de ser la carrera más dura del mundo a la más accesible.” “Ahora me he enterado de que están haciendo esto porque es FIM y en el campeonato del mundo hay reenganches, así que es una norma

más federativa que de la Aso. Es lo que hay.”

“El año pasado fue bastante descafeinado. El que más. Porque nunca habíamos llegado a comer. Nunca me había duchado cada día y hemos llegado siempre con luz.” y prosigue esperanzado en un nuevo cambio de rumbo: “Yo creo que este año le van a meter más caña. La carrera será más dura.”, haciéndose eco de las últimas novedades que ha hecho públicas la ASO: “Tendremos dos días más de lo normal, con más dunas, arena. Será más difícil. Para este año también han bajado el número de motos. Seremos menos.” y reflexionando sobre el problema en Arabia: “que a las cinco de la tarde es noche y con tantos vehículos… así que me supongo que habrán reducido el número a cien motos y veinte quads, para ir justos con el sol.” y en relación a su propia categoría: Este año en Malle no pueden participar los rookies, los que nunca hayan ido al Dakar. Bajan el cupo de motos. A la categoría Malle-Moto quiere ir mucha gente porque es más barata, y así se quitan el problema de encima. Normalmente somos sobre cuarenta y cinco motos y este año seremos treinta, y en general, en motos, tiene la plaza asegurada el que haya hecho los dos últimos Dakares”, acordándose de compañeros que aspiran a participar en próximas ediciones, por primera vez: “En España quiere ir mucha gente y la cosa va a estar complicada. A ver si hay suerte.”

Queremos conocer sus sensaciones después de dos jornadas de competición con los roadbooks de Adventure Galicia, y si bien: “En los rallys de dos días me cuesta mucho hacerme al roadbook; a la navegación. Yo prefiero rallys más largos. Siempre me han parecido más difíciles las carreras de pocos días.”… encuentra en la navegación gallega una buena herramienta de trabajo: “Creo que no había hecho roadbooks con tantas viñetas como estos. Tan intensos. Me ardía la cabeza, pero me va super bien para entrenar, porque se trata de no perder la concentración y aquí tienes que ir todo el rato concentrado o a la mínima te pierdes.” concluyendo con una irremediable decisión: “He intentado

correr donde podía y me he perdido, así que he cortado gas para no seguir perdiéndome.” nos decía con resignación y entre risas.



En los próximos meses podremos ver a Javi Vega dando mucho gas. “Estaremos en la Baja Aragón, el Campeonato de España y bajaremos a marruecos al 1000 Dunas, para hacer arena. Estamos viendo si corremos también la Baja en Dubái, en noviembre, para hacer toda la arena que podamos y coger el feeling; y después al Dakar, que quiero ir, pero no sé ni cómo ni con quién; si con Sara o solo. Lo único que sé es que será en Malle-Moto.”

Deportista de élite forjado en una de las modalidades más espectaculares del esquí, como es el FreeStyle, Javi Vega ha conseguido trasladar toda su pasión y competitividad a la aventura del Rally Raid, pasando a ser uno de los pilotos de referencia para lograr el título más sufrido de la carrera más dura del mundo del motor. Si la categoría Original by Motul no existiera, la tendrían que inventar para Javi Vega.

Fuente: Chemik/Pablo Pillado. Fotos: Pablo Saa/Javier Cabana/Javi Vega.