Genera contenido desde tu moto

¿Cómo es un buen equipo para grabar contenido de tus viajes en moto?

Si eres apasionado por las motos, seguramente sigues a más de un motero que te hace antojar de una nueva ruta con su contenido en redes, o en algunas ocasiones has deseado sacar unas cuantas tomas de tus rodadas para compartir con otros amigos. Sin importar cuál sea tu motivación, te daremos unos cuantos tips para que conozcas los truquillos de esa cuenta que sigues y empieces a generar contenido desde tu motocicleta como todo un profesional.

En internet puedes encontrar grandes referentes de motovlogs como Charly Sinewan o Miquel Silvestre, un par de moteros que se han dedicado a grabar su experiencias de viaje, convirtiendo esta actividad en su modo de vida. Más allá de su compañera de dos ruedas, detrás de cada una de sus producciones hay un conjunto de accesorios que permiten que sus relatos enganchen mucho más y te hagan esperar por sus capítulos cada semana. Si bien ellos ya llevan años en este proceso y hay muchas formas de hacerlo, Mateo de Route91 , un amigo de la ruta que hace poco se lanzó al mismo camino compartiendo sus viajes por Colombia, nos cuenta cómo armar un equipo audiovisual para producir contenido de calidad en tu próxima rodada.

Aquí vemos a Mateo de Route91 en su moto

¿Con qué cámara grabar las primeras tomas moteras?

Un viaje en moto puede ser registrado desde varios ángulos, pero para iniciar, necesitarás algunos planos que puedan mostrar un poco más de cerca tu experiencia al rodar, y es por ello, que es ideal contar con una cámara a bordo de tu motocicleta. En algunas ocasiones podrás usar tu celular, pero en poco tiempo, verás que hay detalles como el tiempo y la calidad de la grabación que te obligarán a ir un paso más allá, y para esto, las cámaras deportivas son la solución.

Aunque no es necesario invertir un presupuesto alto, procura buscar dispositivos que cumplan con estabilización, resolución de al menos 1080p y posibilidad de grabar en mínimo 30 fotogramas por segundo. La primera característica evitará que tus videos queden con mucha vibración producto de la moto, la carretera o el viento, la segunda hará que al publicarlos en redes no se pixelen y la última, te permitirá modificar la velocidad de los planos para lograr una cámara lenta, dando así un plus a esa escena donde quieres hacer énfasis en algún detalle.

Cámaras como la Gopro Hero9 son ideales para motovlogs, pero desde la versión Hero5 ya encuentras las características técnicas para que tu imagen sea perfecta. Si cuentas con un poco más de dinero, hacerse con una cámara 360 como la Gopro MAX o la Insta 360 One R, son una gran opción para capturar por completo todo lo que esté pasando a tu alrededor.

Si bien este tipo de cámaras te permiten llevarlas en cualquier lugar de tu motocicleta, hay planos que hace que los espectadores se conecten más con la historia, por lo que es sugerible que éstas te acompañen desde el manubrio para enfocarte como protagonista del viaje o en el casco, para que tus seguidores sientan que van contigo en el asiento de la moto.

Una cámara en el aire para romper la monotonía

Una cámara te dará los primeros elementos para contar una historia, pero dos, harán que tu contenido sea más atractivo, por lo que el siguiente aliado audiovisual romperá la monotonía y te diferenciará de otros motovlogs: el drone. Un pequeño surcador de cielos hará que tu narración tenga más contexto y mostrará un poco más del paisaje que estás recorriendo. Recuerda, no basta con enseñar tu tacómetro para indicar que vas de viaje; si realmente quieres que los demás vibren contigo en ruta, muestra el tablero de tu motocicleta, para después conectar con un plano aéreo donde se vea que vas atravesando la Ruta del Sol.

A diferencia de la cámara principal, en el drone deberás buscar directamente características especiales para no perder dinero y que puedas usarlo en tu próximo viaje. Debido a que en varias ocasiones estarás rodando solo y no tendrás a alguien a la mano para que grabe escenas por ti, es indispensable que éste cuente con sensores y modos de vuelo inteligente, de tal manera que pueda seguirte mientras vas manejando sin riesgo de que pueda chocar, además de que sea de pequeñas dimensiones, para que puedas llevarlo con facilidad en tu moto.

Algunas opciones son el DJI Mavic Air 2 o el Xiaomi Fimi x8, dos drones con buenas características de vuelo, estabilizador para el lente y plegables que podrás encontrar fácilmente en el mercado nacional. Ambos te permitirán programar rutas de vuelo o hacer tomas de seguimiento mientras vas cortando el paisaje con tu motocicleta, además de registrar los lugares que visitas desde un punto de vista diferente al que normalmente estás acostumbrado a ver.

Tomas fuera del asiento de tu moto

Ahora que tienes cubiertas las imágenes desde tu moto, es momento de pensar en cómo grabar el destino. Los anteriores dispositivos te ayudarán a generar buen contenido en la ruta, pero como cualquier rodada, hay un punto final al que esperas llegar y para registrarlo, es ideal contar con una cámara de mano, que no tengas que montar y desmontar de tu motocicleta. Con ésta podrás hacer planos mientras caminas por el lugar y te adentras en todos los puntos de interés para visitar o podrás realizar tomas fijas mientras conduces y pasas frente a ella.

Siguiendo estos tips, podrás ir mejorando poco a poco y generar contenido desde tu moto

Para este recurso una cámara deportiva extra podrá ser de utilidad, aunque es sugerible buscar una que te permita modificar el enfoque y el zoom al momento de grabar, de modo que tus videos tengan un acabado mucho más cinematográfico y de calidad. Aquí las opciones son variadas y de diferentes presupuestos, algunos celulares podrán ser de ayuda para iniciar, aunque a medida que te vayas adentrando en el motovlog irás identificando con la que te sientas más cómodo para grabar.

¿Qué hay de la voz?

Una buena imagen podrá ser suficiente para compartir la emoción de rodar, pero completar tus grabaciones con notas donde estés hablando, atraparán a los demás en la historia. Si bien la mayoría de las cámaras permiten también grabar audio, necesitarás algo adicional para hacerlo desde tu casco mientras conduces. Así que para finalizar el kit audiovisual motero, es importante contar con un intercomunicador que registre tu voz.

Opciones como el FreedConn R1 PLUS o el Sena 10C PRO, cumplirán con la tarea a la perfección además de registrar video, sin embargo, si te encuentras limitado de presupuesto, podrás usar un micrófono de solapa al interior de tu casco y conectarlo al celular. De esta manera podrás conversar para contar un poco más de la ruta y editar más tarde para unir sonido e imagen.

Ahora que conoces cómo grabar tus mejores instantes viajando en moto, es momento de salir a rodar y compartirle al mundo tu pasión por las dos ruedas, y si deseas ver un poco más de contenido para inspirarte, te sugerimos seguir las cuentas de Route91 y La Revista de Motos. ¡Listos, cámara, motos y acción!

