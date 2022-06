Final inesperado en el Gran Premio Catalán

El Gran Premio de Catalunya ha sido el favorito para las Yamaha que han logrado contar e su haber con gran cantidad de victorias. Este fin de semana se ha vuelto a dar esta situación en tierras catalanas, con Fabio Quartararo en primer lugar y un final inesperado en la categoría reina.

Vamos desde el inicio

La pole, que se disputó como siempre el día sábado, nos dejó con una primera fila llena de variedad. Aprilia con Aleix Espargaró en primer lugar y la Ducati de Bagnaia en segundo y la Yamaha de Fabio en el tercer puesto.







Vale la pena aclarar que el menor de los Márquez no hizo parte de la Q1 y la Q2, pues una caída en la FP4, lo dejó «noqueado» y fuera de la acción por el resto del día sábado.

Antes de seguir con esta nota, agradecemos especialmente a los amigos de Siete Picos Fotografía, por el cubrimiento para DeMotos, del Gran Premio Catalán

Domingo de acción

La largada de la máxima categoría fue, como suele serlo, muy ajustada. Pocos espacios libres y gran cantidad de motos tratando de tener el mejor puesto al final de la recta. Así fue como Nakagami hizo su estrategia, pero el piloto japonés perdió la rueda de su Honda y de paso se llevó a Alex Rins (Suzuki) y Pecco Bagnaia (Ducati). Lógicamente esto no fue producto de una maniobra arriesgada ni mucho menos, pero el que sí pasó un momento muy angustioso fue Nakagami, quien impactó con su cabeza la llanta de Bagnaia, perdiendo el visor de su casco. Por fortuna no se ha hablado hasta el momento de consecuencias para ninguno de los tres.

Así captaron la caída inicial nuestros colaboradores de Siete Picos Fotografía. Nakagami, ya va en el suelo y Rins igual.

Una nota al margen, luego de la carrera, supimos que Alex Rins sufrió una fractura en su mano izquierda y dicen que Nakagami tenía golpeada su cara. Claro hasta el visor de sus casco voló lejos con el impacto.

Así Fabio tomaba la delantera de la carrera en el trazado catalán y se quedaba con la punta de forma constante hasta la bandera a cuadros.

Más adelante veríamos como Bezzecchi, Bastianini, Di Giannantonio y Dovi, quedaban fuera de competencia, por diferentes motivos y en distinto momento.

Enea era otro que terminaba la carrera, de forma anticipada

Fabio se quedaba sin sus acostumbrados rivales en la carrera. Mientras veíamos un trabajo impecable de Alex Márquez, que recuperaba puestos, luego de salir desde el último lugar.

Poco a poco fue transcurriendo la carrera, sin mucha emoción. Fabio cada vez incrementaba su distancia con el segundo que era Aleix Espargaró, con la Aprilia. Tras de ellos y muy cerca del español rodaba Jorge Martín y Johann Zarco.

Prácticamente la carrera fue la misma durante todos los giros y con varios segundos de ventaja encaró Fabio la última vuelta. Fue allí donde el panorama cambió. El final inesperado en el Gran Premio Catalán nos sorprendía a todos.

Una vez cruzó la línea el piloto francés para dar inicio a la vuelta final, Aleix Espargaró redujo la velocidad al final de la recta y parecía que su moto había perdido impulso. Con esta situación comenzaron las especulaciones y las preguntas. El piloto catalán saludaba con su mano y fue allí cuando nos dimos cuenta que Espargaró juraba que la carrera había terminado con él en el segundo lugar.

Zarco fue el que ganó más con el error del catalán

Error garrafal, pues cuando el catalán notó que sus rivales seguían en carrera, volvió a acelerar, pero ya era tarde, el podio estaba perdido.

Así pues el piloto de Aprilia, tenía que conformarse con el 5° puesto y con gran dolor llegaba al garaje de la marca de Noale, para concluir lo que había sido un gran fin de semana, en casa, en medio de lágrimas.

Así pues el podio fue para Fabio, Jorge Martín que regresaba a su buena forma y para Zarco fue un final inesperado al encontrarse en la terna tras el error de Espargaró.

Jorge Martín sintió un gran alivio al ver que podía estar en el podio nuevamente Joan Mir hizo una gran remontada en Catalunya. Aquí lo vemos en esta imagen de Siete Picos Fotografía.

Moto3

La pesadilla para Dennis Foggia parece no tener fin. Cuando estaba en el grupo de punta, su moto simplemente no fue más y así nuevamente el italiano se queda con las ganas de sumar. Mientras tanto Tatsuki Suzuki, su compañero encabezaba la carrera a 14 giros del final enfrascado en una lucha con Izan García.

Encabezando el grupo de moto3 vemos al #7 Dennis Foggia quien tuvo un final inesperado y anticipado. Foto: Siete Picos fotografía

A 13 vueltas se produjo un accidente entre varios pilotos del top 10. Yamanaka, Holgado y Salvador. Este último quedó en plena pista, pero no pasó nada que lamentar.

A poco del final Izan Guevara mantenía el primer puesto con un poco de ventaja frente a sus perseguidores, García, Muñoz y Suzuki, que cambiaban de puesto con cada curva en un duelo con todo por el 2 y 3. Al final Muñoz y Suzuki se quedaban con los puestos restantes del podio. Sergio García era cuarto y Dennis Öncu en el top 5.

Con el número 24, vemos a Tatsuki Suzuki, compañero de Foggia

Así pues, en Catalunya logra la victoria Izan Guevara del Gaviota GASGAS Aspar y David Muñoz su primer podio en Moto3.

Así Sergio García sube al primer puesto en la general con 150 puntos seguido por Guevara, Masia, Foggia y Öncu.

En esta toma Izan Guevara, piloto español que podría darnos una sorpresa en este 2022



Moto2, otro final inesperado

Al inicio de la carrera en la categoría intermedia, Joe Roberts se hizo con la punta, mientras que Arón Canet marcaba la vuelta rápida y era segundo.

A la punta del grupo, tenemos a Jake Dixon

Por su parte Cameron Beaubier, no ha logrado el ritmo en las pistas europeas, a 17 giros del final, el estadounidense perdió el control de su moto quedando fuera de carrera.

Pero no sería el único fuera de la competencia y el peor escenario fue para el piloto que lideró la carrera desde el inicio. Joe Roberts a 12 del final, se fue al suelo a dos segundos y medio de sus perseguidores, el californiano perdía el primer lugar. Un fin de semana se gana y al siguiente se pierde.

Canet parecía ser muy fuerte este domingo en Catalunya, pero no lo suficiente para quedarse con el primer puesto

Así los primeros dos eran Jake Dixon y Arón Canet, quienes tenían una ventaja menor frente a sus perseguidores. Entre ellos Vietti, líder de la general. Poco a poco el italiano se fue acercando a ellos. Así fue como se metió entre Canet (1°) y Dizon para luchar por el segundo lugar. No fue fácil pues Dixon estaba listo para dar la pelea. Así a 7 del final Vietti se quedaba con el primer puesto, al superar a Canet que dos giros después se volvía a poner a la cabeza. Pero como suelo decir, la carrera no termina hasta que no sale la bandera a cuadros. Así Vietti pasaba de nuevo al frente, mientras Canet atacaba de nuevo. Todo esto en la última vuelta. Justo en el sector final del circuito de Catalunya, Vietti se quedó con el primer puesto y lo defendió hasta la blanca y negra.

Con él llegaron al podio Arón Canet y Augusto Fernández que le ganó el puesto a Dixon. Con esta son tres victorias para el pupilo de Rossi en este 2022. Otro final inesperado, en especial para Vietti que largó desde más atrás y para Roberts que se fue en cero.

Final inesperado para Vietti que por la fortuna y una buena carrera logró una nueva victoria