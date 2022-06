Este jueves hemos conocido la noticia de Yamaha que renueva su vínculo con Quartararo por dos años más. Fueron varios los meses en los que se habló de cambios y de la posibilidad de que el actual campeón del mundo se fuera para Honda, pero por ahora queda clara que Fabio y Yamaha siguen juntos hasta el 2024.

Recordemos que este fin de semana se cumple una nueva fecha del mundial de MotoGP, esta vez en tierras españolas, concretamente en Catalunya.

Para los que no tienen presente en la memoria, el piloto francés pasó del equipo de Yamaha satélite al oficial, logrando en su año de debut su primer título mundial en la categoría reina. Además de este resultado, el galo ha mostrado su capacidad de ser competitivo en la Yamaha, una moto que este 2022 no ha estado a la altura de sus rivales.

A la fecha Fabio y Yamaha tiene un total de 9 victorias entre el equipo oficial y el satélite, más 24 podios, durante tres años y lo que va de este 2022. Sumamos a estos resultados importantes 16 poles y 38 primeras filas, en un total de 59 GP, sobre la YZR-M1.

Con tan solo 23 años, Fabio ha logrado calar en la gente del paddock en el corazón de los seguidores de la marca de los tres diapasones.

Estoy muy contento de anunciaros a todos que seguiré con Yamaha dos años más. En el pasado, subir a MotoGP™ con Yamaha y más tarde al equipo de fábrica fue algo evidente. Yamaha creyó en mí desde el principio, y eso es algo que no me tomo a la ligera. Pero dicho esto, este nuevo acuerdo fue una gran decisión. Estoy en un gran momento de mi carrera, así que me tomé un poco más de tiempo para tomar esta decisión para estar seguro».

«Creo en el proyecto Yamaha de MotoGP™, y siento que Yamaha está realmente motivada. Y ahora que hemos confirmado oficialmente nuestra decisión de continuar juntos en este camino, podemos centrarnos plenamente en la temporada actual. Quiero dar las gracias a la gente que me rodea, que siempre me ayuda y me apoya, así como a los aficionados que me animan. Realmente aprecio todo el apoyo