Ewan McGregor y la V100 de Moto Guzzi protagonistas

La campaña de la marca Moto Guzzi, que se ha rodado en California, tiene todo el estilo de Hollywood. Es allí donde veremos a Ewan McGregor y la V100 protagonizando «On to the next Journey».

Bajo la dirección de Duncan Winecoff, se puede percibir que el material final es el producto de una declaración de amor por la marca italiana, gracias a una narrativa que nos lleva a descubrir el vínculo entre el hombre y la moto.

No se puede negar que McGregor es sin lugar a dudas un apasionado por las motos y como dice el comunicado de prensa, el ser humano construye su identidad en relación con objetos y recuerdos, algo que consideramos muy válido.

Del mismo modo la V100 Mandello es una moto que nos muestra una historia centenaria, rica en experiencias, innovación y trabajo artesanal. Es la moto del futuro pero creada sobre los cimientos de un pasado único.

En el video, de una duración de 60 segundos, Ewan quien, como ya dijimos, es un conocedor y coleccionista de motos, narra una historia que tiene como protagonistas a sus piezas de colección y a ello le suma su experiencia sobre la V100.

Cuando tuve la oportunidad de disfrutar con la V100 en la Autopista del Pacífico, fue realmente una experiencia emocionante, esta es una motocicleta única: deportiva pero cómoda, perfecta para un viaje largo. En el fondo es totalmente Moto Guzzi, y eso es lo que es tan bueno al respecto, que lograron diseñar una motocicleta moderna refrigerada por líquido que aún se siente como una Guzzi.

Así pues esta cinta que se rodó en película de 35 mm evoca los años dorados de Hollywood, gracias a la fotografía que nos hace pensar en lo antiguo y lo moderno del séptimo arte.

Ewan McGregor y la V100 durante el rodaje del video de campaña de Moto Guzzi con la Mandello

Todo esto se une a las locaciones que se emplearon durante el rodaje, como la casa de Eric Lloyd Wright en Malibú, la Autopista del Pacífico y el Second Street Túnel en el centro de Los Ángeles, entre otros.

Ahora si, a disfrutar del video