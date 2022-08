Ya sabíamos que la marca de origen canadiense sumaría a su portafolio vehículos eléctricos. Aquí les presentamos las motos eléctricas de BRP. ellas son la Can – Am Origin y Pulse, dos modelos que nos recuerdan que la marca hace años pasó por las dos ruedas y hoy retoma su historia.

Comenzamos con la doble propósito, se trata de la Can – Am Origin

Con un aspecto un tanto futurista, este modelo está pensado para rodar dentro y fuera del asfalto. Con la ventaja de que carece de vibraciones y ruidos que mortifiquen a los habitantes de las zonas rurales. Además de esta característica, este modelo entrega una potencia ideal para desplazarse ya sea rápido o despacio, sin perder la entrega constante.

Este modelo se ve muy robusto, el diseño de los que sería el tanque en una moto tradicional y la torre de una moto de Rally se conjugan para darle un aspecto imponente.

Su suma al diseño las suspensiones delanteras que nos recuerdan su ADN aventurero.

Can – Am Pulse

Es una moto citadina, con toda la tecnología actual. Sus luminarias son LED de alto rendimiento y su diseño luce más street.

Ambos modelos cuentan como motores Rotax E-Power. Por ahora las especificaciones de cada una de ellas quedarán ocultas, pues la marca las compartirá en el 2023, cuando sea el aniversario número 50 de Can – Am y su icónico modelo de carreras.

Por el momento los dejamos con una galería de imágenes que nos dan a conocer un poco más de estas dos motos que en el 2024, cuando comience la venta, tendremos en las vitrinas de la marca canadiense.

Para los que no conocen sobre la historia de las dos ruedas de Can Am, les contamos que no solo fabricaron motos, también compitieron fuera del asfalto con ellas. El primer campeón con la marca fue Lee Robinson, en Motocross, al inicio de los años 70.

Estas son las motos eléctricas de BRP