Con un 3% negativo, las matrículas de motos bajaron en el mes de julio de este 2022. Luego de meses con cifras a favor, el séptimo mes del año cerró en rojo.

Si comparamos las ventas de motos nuevas en el mismo mes del 2021, que fueron de 71.867, con las de este año que sumaron 69.777 unidades, vemos la cifra negativa.

Por tal motivo queremos compartir con ustedes la información que a través de Andemos, Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, llegó a nuestra redacción.

En julio las matrículas de motos bajaron

«Por cilindrada, las motocicletas que más se matriculan en el país son las de 0 – 250 CC con 480.859 unidades, seguidas de 250 – 500 CC con 12.021, > 800 CC con 2.100 unidades y las de 500 – 800 CC con 1.138.

En cuanto a las ciudades, Funza, Sabaneta, Soacha, Florida y Madrid son las que más vehículos de este tipo registran con 5.225, 4.318, 3.531, 3.166 y 2.423 unidades respectivamente.

El top 5 de las líneas lo completan BAJAJ CT100 con 28.853 unidades, seguido de AKT AK125NKD con 19.650 registros, BAJAJ PULSAR con 14.425, YAMAHA XTZ125 con YAMAHA XTZ125 y SUZUKI GN 125 con 14.072.

Las motos verdes

Por su parte, en julio, se matricularon 196 motos eléctricas, un -13.3% menos que durante el mismo mes del 2021 cuando se matricularon 226 unidades. En el acumulado, registran 1.720 un 21% más que en el mismo periodo del año anterior.

Cabe resaltar que, de las 10.2 millones de motos que circulan en Colombia, solamente el 0.1% son eléctricas. Para Oliverio García, presidente de Andemos “hay un enorme potencial para electrificar el parque automotor dominante en Colombia, hoy las motos eléctricas representan el 0.1% de este tipo de vehículos. De esta forma, se podría lograr un aporte en la disminución de emisiones contaminantes, en la descarbonización y en la reducción del consumo de combustibles”

Asimismo, el líder gremial destacó que hay que crear un marco legislativo que otorgue beneficios a las motos eléctricas para que puedan competir con las motos de combustión que hoy en día reciben beneficios en impuesto vehicular, peajes, no restricción a circular (pico y placa), de manera que las motos eléctricas reciban tarifa especial de SOAT y RTM, exoneración del impuesto vehicular, parqueadero gratis, no pago de peajes, no pico y placa. Estos dos últimos por si alguna vez las motos aplican para el pago de peajes y les aplican restricciones a la circulación.

Por el momento nos queda claro que se requieren mayores incentivos a los compradores de motos eléctricas, más aún cuando el nuevo gobierno está hablando de un cambio energético apresurado en el país.