Como cada inicio de año, los precios se incrementan y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito no estaba fuera de esa situación. Hoy vamos un poco más allá de los valores y de que el SOAT sube y compartimos con ustedes algunos datos de Fasecolda sobre el tema.

La base del incremento para el SOAT fue la Unidad de Valor Tributario UVT. Por el momento se sabe que a la fecha son 9,8 millones de vehículos los que renovaron su póliza. Esto gracias al incremento del 7% que tuvo con respecto al 2022.

Sobre la base para el incremento del valor habla Gustavo Morales, presidente de Fasecolda:

Este cambio de referente implica que el aumento de la tarifa se hará basado en un rigor más técnico. Esta novedad se suma a las demás que se han venido generando desde el Gobierno nacional y desde la iniciativa de otros sectores relacionados para corregir la insuficiencia de las tarifas como resultado del aumento en la siniestralidad y para que se disminuya la evasión, dos de los principales problemas que afronta este seguro tan esencial para salvar vidas».

Para muchos la pregunta sobre el valor del Seguro es el tema elevado que se paga por la póliza, pero la accidentalidad y el fraude son motivos que obligan al incremento, pues esto desangra al gremio asegurador.

Salud abusiva

El fraude no solo aplica a quienes venden las pólizas falsas, también hay casos muy graves del sector salud que abusa del SOAT. Recientemente supimos de una intervención quirúrgica programada para la atención de un paciente de un accidente de tránsito que no era necesaria. Así como ese caso hay muchos, cobros de procedimientos que no se hacen o que hacen sin ser necesarios. Este tipo de fraudes puede ser denunciado por los pacientes, de todos nosotros depende evitar que esto siga pasando.

Datos de interés

Entre enero a noviembre de 2023 el Sistema de Información de Reporte de Atenciones en Salud de accidentes de tránsito- SIRAS registró un total de 1.137.769 personas víctimas de accidentes viales.

El Colombia hay un total de 11,5 millones de motos registradas ante el RUNT, con fecha de noviembre de 2023. Se estima que en más del 80% de los siniestros viales en el país hay una moto involucrada.

Para noviembre de 2023 en Colombia había un total de 7,1 millones de automóviles y buses.

SOAT fraudulentos

Son muchos los casos de SOAT fraudulentos que se ven en el país. Hace unos días un colega del gremio automotriz fue víctima de esta situación. Una página similar a la de una aseguradora tradicional te aparece en las búsquedas y tienen un canal de whatsapp para contactarte y te dan un QR para el pago en el banco. Todo parece muy normal, hasta que por cosas de la vida te llega una fotomulta, por circular con el SOAT vencido. Es ahí donde descubres que has sido víctima de fraude y no solo tienes que comprar un nuevo SOAT, debes pagar la multa.

Por este motivo les sugerimos que tengan mucho cuidado a la hora de hacer la compra de su seguro y más ahora que el SOAT sube y los estafadores también.

Para ver la totalidad de las tarifas pueden visitar www.superfinanciera.gov.co