El nuevo reglamento de seguridad para motos en Colombia

Aunque en el año 2022 el Ministerio de Transporte ya había emitido la resolución N° 20223040062115 que establecía la obligatoriedad de sistemas CBS y ABS en las motocicletas que se vendan en el país, es muy importante hacer un pequeño ‘ABC’ de lo que implica la norma junto a lo que se debe tener en cuenta para el próximo año y continuación te ilustramos con las preguntas más frecuentes y sus respuestas, sobre el nuevo reglamento de seguridad.

¿A qué motos afecta el nuevo reglamento de seguridad?

Según la resolución del Ministerio de Transporte, las motocicletas de más de 50 CC o potencia superior a 4 KW (5.4 caballos) deberán incorporar sistemas de frenos ABS o CBS y Las motocicletas con cilindraje superior a 150 CC o con 11 KW de potencia (14.9 caballos) deberán contar con sistema ABS.

La resolución también establece que para el mes de marzo del año 2027 la medida sea más estricta, ya que las motos de más de 125 CC deberán contar con sistema ABS.

¿Qué es el ABS y el CBS?

Definir cómo funcionan estas tecnologías es fundamental, aunque en la actualidad es un tema muy recurrente gracias a que muchas marcas ya las incorporan en su portafolio. El sistema CBS (Combined Brake System) ‘Sistema de freno combinado’ o también llamado ‘Combibrake’ es un sistema de apoyo en la frenada el cual de manera autónoma distribuye uniformemente la actuación de los frenos en ambos ejes, aun cuando solo accionamos uno, por ejemplo cuando presionamos únicamente el pedal del freno trasero, el sistema automáticamente accionará el delantero para mejorar y reducir la frenada, éste sistema ya lo incorporan algunas unidades en Colombia como la Honda Navi, la recién lanzada Honda CB100 y la AKT Dynamic Pro, entre otras.

En cuanto al ABS (Anti-lock Braking System) ‘sistema de frenos anti bloqueo´ se encarga de evitar que las ruedas resbalen, derrapen o se bloqueen como su nombre lo indica al momento de frenar, especialmente en momentos de emergencia, dosificando la forma en la cual se suministra la potencia de frenado, claramente esto sucede en fracciones de segundo, el ABS puede ser de canal sencillo o doble canal, es decir en una sola rueda o en ambas ruedas. El bloqueo de ruedas en la frenada es uno de los escenarios más peligrosos en la conducción por eso éste sistema es uno de los más importantes en cuanto a seguridad activa. Unidades como la nueva Yamaha FZ versión 3.0, la nueva Hero Xpulse 200 4V y la recién presentada Suzuki DR 150 Fi ya cuentan con sistema ABS

¿Cuándo inicia la norma?

La norma empieza a regir en el 2025 con un periodo de gracia de un año, es decir, las ensambladoras podrán vender motocicletas sin CBS o ABS durante todo ese año.

¿Si mi moto no tiene ABS o CBS debo instalarlo o comprar una moto que si tenga estos sistemas?

No, si ya tienes una motocicleta y ésta no posee ninguno de los sistemas, no hay que hacerle instalaciones o modificaciones al vehículo ni cambiarla por una que sí lo tenga, no es una norma ‘retroactiva’.

¿Me pueden multar por tener una moto sin ABS o CBS?

No, la responsabilidad de vender las motocicletas con éstos sistemas recae directamente en las ensambladoras, siendo estás las que asuman las consecuencias en caso de no cumplir con lo dispuesto.

¿Puedo vender una moto de segunda que no tenga ABS o CBS a partir de 2025?

Si, las motos que ya estén circulando en el territorio y que no cuenten con éstos sistemas al regir la norma pueden ser negociadas sin problema por sus propietarios.

¿Cuáles motos están exentas de ésta norma en el nuevo reglamento de seguridad?

La resolución establece que las motocicletas con un cilindraje menor a 50 CC, o con una potencia inferior a 4 KW (5.4 caballos) no están obligadas a incorporar ABS o CBS, también quedan exentas motocicletas cuya velocidad máxima establecida por el fabricante sea inferior a los 25 km/h. Finalmente las motocicletas tipo Enduro o Trial también quedan excluidas.

Seguridad vial para todos

Según el ministro de transporte, con este nuevo reglamento se busca disminuir drásticamente los altos índices de accidentalidad ya que todas las motocicletas que se comercialicen o ensamblen en Colombia deberán contar con un sistema de frenado certificado por la Organización de las Naciones Unidas ‘ONU’ o aprobados por el estándar de Estados Unidos de la Federal Motor Vehicle Safety Standards, ‘FMVSS’.

Actualidad y futuro del sector

Afortunadamente el sector de las motocicletas en Colombia se ha venido preparando fuertemente para asumir ésta nueva etapa que beneficia a la seguridad vial, pues casi todas las marcas cuentan en la actualidad con un portafolio que cumple con la resolución en varias de sus unidades. También es importante recordarles a ustedes nuestros queridos lectores que la mejor herramienta de seguridad vial es una conducción prudente y responsable.

Sebastián Zamora