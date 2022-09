Este año hemos regresado a la normalidad y con esa normalidad los circuitos que durante tres años estuvieron cerrados, ahora están nuevamente con público. Eso vimos hace unos días con el trazado de Motegi y ahora nuevamente les contamos que el Mundial volvió a Tailandia, ese país mágico con una gran afición por el motociclismo.

Del primero que tenemos noticias es de Danilo Petrucci, quien es todo un personaje en el paddock de MotoGP. El piloto italiano volvió a Tailandia de la mano de Suzuki. Una verdadera sorpresa para él y para quienes lo hemos seguido en su año lejos del Mundial de Velocidad.

Es uno de los mayores regalos que me han hecho

Esta frase la dijo justamente en la mañana del jueves, cuando explicó que la invitación se la hicieron el domingo anterior, antes de la carrera final por el campeonato de Motoamerica.

Verlo de azul, luego de años con Ducati y KTM, ha sido un cambio para él y para todos, pero lo que es cierto es que ese buen humor del #9 está de vuelta, aún cuando solo sea por una carrera.

Petrux reemplaza este fin de semana a Joan Mir, quien aún no está listo para volver a la moto.

Este ha sido un año loco, Dakar con KTM, Motoamerica con Ducati y ahora MotoGP con Suzuki. Diferentes competencias con diferentes marcas. Algo inesperado.

Que tres marcas diferentes me quieran apoyar me hace sentir muy orgulloso y feliz. He conocido a mucha gente diferente en los boxes y mucha gente en los diferentes campeonatos.