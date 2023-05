El 42% de los conductores muertos no tenían licencia

Esta cifra es alarmante y deja en claro la realidad del país. Cuando la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV informa que el 42% de los conductores muertos no tenía licencia, se prenden las alarmas. Es algo que siempre hemos proclamado en los diferentes espacios de La Revista De Motos, la falta de autoridad es la principal causa de la siniestralidad vial en Colombia.

Cifras

Según la ANSV solo el 20% de los fallecidos en el 2022 que no tenían licencia, habían recibido una multa o comparendo por dicho motivo.

Lamentablemente en nuestro país, las leyes se han vuelto temas de moda para algunas de las instituciones de control. El pico y placa es uno de esos ejemplos, cuando hay rotación y pasa la semana de pedagogía la mayoría del personal a cargo del control de tránsito está presto a captar infractores.

Si entra en vigor la medida de restricción del parrillero o acompañante, es lo mismo. Igual pasa con los carros, como es tan complicado inmovilizarlos, prefieren enfocarse en los vehículos de dos ruedas, para hacer así un negocio redondo.

Fuera de las grandes urbes

Quienes se movilizan en pequeños municipios, en su mayoría denotan una falta de conocimiento de las normas de tránsito. No saben lo que implican las señales de ceder el paso en las rotondas o salidas de los puentes, no entienden lo vital que es un paso peatonal y para muchos de ellos no existe un carril para circular, pues cualquier espacio con pavimento les pertenece.

Seguramente en estas zonas donde se presentan muchos de estos eventos fatales, los protagonistas o no han hecho el curso correspondiente o no tienen su licencia de conducción.

Recordemos que hace poco se instalaron en Rionegro, Antioquia, cámaras para fotodetección y en tan solo un par de semanas de funcionamiento fueron miles las infracciones registradas, por falta de SOAT, más de 4 mil 500 vehículos, por la revisión técnico mecánica 4 mil y finalmente por los límites de velocidad fueron 2 mil 700. Si a este dato se suman los 2 mil 100 siniestros con 700 heridos y 30 muertos solo en este municipio antioqueño, se nota claramente que hay muchas falencias en el control y eso que las cámaras no detectan si el conductor tiene o no su licencia en regla.

Un problema en aumento

En lugar de mejorar en el tema de licencias, la Agencia detectó que en los últimos 5 años la carencia de la documentación incrementó entre los fallecidos en un 8.7%. cifras alarmantes. Pues es un fenómeno que no se está controlando.

El 42% de los conductores muertos no tenían licencia y se determinó que el 45% de las mujeres fallecidas, carecía del documento

Un tema de género

El género es un tema muy de moda en los últimos año y la verdad que también se nota en el uso de vehículos, por fortuna más mujeres tienen su propio medio de transporte ya sea carro o moto, pero también con ese incremento se detectó que del 94.6% de los fallecidos eran de sexo masculino y se determinó que el 45% de las mujeres no tenía su licencia de conducción.

Los datos estadísticos de esta nota corresponden a una publicación del boletín de noticias de Premios Vía