Luego de meses de espera, desde la cita del 2019 en Milán, Ducati nos antoja con la DesertX. La que será su nueva moto de aventuras, inspirada en las motos Dakar de la década de los 90’s.

La DesertX, vio la luz en el EICMA, antes de la pandemia, y hoy ya tiene fecha de lanzamiento. La marca de Borgo Panigale ha puesto una x en el calendario en el 9 de diciembre. Ese día el mundo conocerá todos los detalles de esta doble propósito.

En el 2019, pudimos ver un poco del prototipo de la Ducat DesertX con la que nos comenzaron a abrir el apetito

Al día de hoy tenemos algunos pequeños detalles de lo que tendremos antes de Navidad. Primero un motor Testastretta de 937 centímetros cúbicos y la refrigeración líquida que tiene la nueva Monster. Por ello sabemos que su propulsor entregará 110 Hp y 93 Nm. Lógicamente adaptados a este tipo de montura.

El chasis será totalmente nuevo, para ofrecer las mejores capacidades a la moto todoterreno. La llanta delantera será de 21″. Las luces LED estarán presentes, con unos aros dobles en la parte frontal.

Lista para conquistar los caminos más duros, así llegará la DesertX el 9 de diciembre

En el comunicado de prensa que llega desde la fábrica italiana destacamos esta frase sobre la nueva Ducati DesertX:

Ya sea explorando las colinas de detrás de tu casa, desafiando el desierto o descubriendo nuevos senderos de montaña, la nueva Ducati DesertX es la moto que permitirá a los pilotos hacer realidad sus sueños de viajes más aventureros.

Pero no solo tendremos a la DesertX en los lanzamientos de Ducati, también habrá un gran show donde otros modelos irán llegando al público, a través de su sitio web.

La primera entrega de estos videos será el próximo 30 de este mes, tipo 9 de la mañana, hora de Colombia. La ventaja es que pueden ingresar al sitio web de Ducati para que los notifiquen cada que se va a presentar un nuevo video.

30 de septiembre de 2021: Ducati World Première – Episodio 1 | Your everyday wonder

14 de octubre de 2021: Ducati World Première – Episodio 2 | Mark your roots

28 de octubre de 2021: Ducati World Première – Episodio 3 | Rule all mountains

11 de noviembre de 2021: Ducati World Première – Episodio 4 | A new Fighter in town

25 de noviembre de 2021: Ducati World Première – Episodio 5 | The evolution of Speed

9 de diciembre de 2021: Ducati World Première – Episodio 6 | Dream Wilder – DesertX

Son un total de 6 episodios que comenzarán, como ya les dijimos, este 30 de septiembre y culminarán el 9 de diciembre con la DesertX.

Ducati nos antoja con la DesertX y por lo que vemos en esta imagen, tendremos mucha diversión