Domingo amargo para Alonso en Austria

Luego de su primer triunfo mundialista, David Alonso en Austria ha tenido un domingo amargo . El piloto que largó desde la 7° plaza logró llegar al grupo de punta, con relativa facilidad, pero no pudo terminar la carrera.

El Red Bull Ring, es un circuito familiar para David Alonso, quien cuando corrió en la copa Red Bull pasó por este trazado. Pero tener el conocimiento de la pista, no garantiza tener todo bajo control y justamente eso le ocurrió al representante de Colombia.

David hizo un muy buen tiempo el primer día de pista, quedando de primero en los cronos, el sábado en la pole terminó en el puesto 7, nada mal para él.

La prueba ha comenzado con Dani Holgado apretando desde el inicio. Junto al líder del campeonato se han escapado cinco pilotos que han formado un grupo delantero muy rápido. Sin embargo, un fallo mecánico de Jaume Masià, le ha dejado fuera de la carrera, ha roto el top 6, dejando a David Alonso y Ayumu Sasaki a más de un segundo de la cabeza de carrera. No obstante, el colombiano y el japonés han vuelto a alcanzar a los tres primeros después de que el debutante firmase dos vueltas rápidas consecutivas.

Alonso en Austria llegó a liderar, pero en la siguiente curva se ha fue al suelo y dejó a Dani Holgado, Ayumu Sasaki, Deniz Öncü y Collin Veijer peleando por el triunfo.

He hecho una gran salida. Estaba en el grupo delantero manteniendo la calma. Después del incidente de Jaume Masià me he quedado un poco más atrás, pero he tenido el ritmo suficiente para volver a alcanzarles. Ya en la cabeza de carrera me sentía cómodo. Me he puesto a liderar y por un pequeño error me he ido al suelo. A veces son décimas de segundo las que marcan la diferencia. He podido terminar la carrera y estoy contento por ello.