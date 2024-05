Distinguished Gentleman’s Ride Sabana de Occidente 2024

El pasado domingo 19 de mayo se celebró Distinguished Gentleman’s Ride (DGR), una rodada de caballeros y damas distinguidos que se unen por la salud masculina.

Se trata de un acontecimiento global que se lleva a cabo simultáneamente en numerosas ciudades de todo el mundo una vez al año desde 2012. Su propósito principal es recaudar fondos para la investigación del cáncer de próstata y la salud mental masculina. Los participantes se visten con trajes elegantes y desfilan conduciendo motocicletas de estilo clásico, retro o personalizadas, lo que le otorga un ambiente distintivo y refinado. Más allá de ser una simple reunión de entusiastas de las motocicletas, DGR tiene un impacto significativo al aumentar la conciencia sobre temas de salud masculina que a menudo son pasados por alto o estigmatizados, y a su vez visibiliza a los motociclistas como ciudadanos ejemplares que usan sus vehículos con responsabilidad y empatía.



Para la edición 2024 del Distinguished Gentleman’s Ride, Colombia ocupó el puesto 39 entre los países participantes y recaudó $7.983 USD con 1396 pilotos registrados. Entre las ciudades que se unieron a la causa, Medellín logró una recaudación histórica de 4.580 USD con 423 pilotos. A su vez, Bogotá alcanzó los 2.055 USD con 505 pilotos; Cartagena, 509 USD con 50 pilotos y Cali, 502 USD con 89 pilotos.

Entre las contribuciones más destacadas se encuentra la del equipo DGR Sabana de Occidente, que ocupó el primer lugar con 89 pilotos y una donación de 737 USD. Este magnífico resultado se debe a una alianza de clubes y marcas que organizó su propia rodada en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, desde una visión cooperativa e incluyente, y con el aval de las autoridades municipales. El éxito de su iniciativa aún está generando eco en las redes sociales.

El comité organizador extiende sus agradecimientos a la Alcaldía de Mosquera, Triumph Colombia, The Low Keys Motorcycle Co., Sabana Custom Riders, The Enfield Riders, Royal Army, Born to Ride, Ace Machines Bogotá, Radiomotera, Cuatro Tiempos, Seb’s, XT 500 Sabana de Occidente, BMW R nineT, Silverbacks y MGM Bogotá.



Esta es una demostración del poder del trabajo colaborativo, el compromiso y la pasión por las motos. Cada aporte cuenta, y la plataforma de DGR admite donaciones desde 1 USD. ¡El próximo año, vamos todos a donar!

Favio Florez TLK Motorcycles