Disney y Vespa Celebrando 100 años de maravilla

“100 years of wonder” así celebra The Walt Disney Company este magnífico hito y ha decidido unirse nada más y nada menos que a la icónica marca Vespa para presentar la edición limitada “Disney Mickey Mouse Edition by Vespa”.

Esta alianza no es nueva, pues en el 2021 ya Disney y Vespa habían colaborado juntas en el largometraje de ‘Luca’ donde la Vespa fue uno de los centros argumentales en la historia de Alberto y Luca.

Hoy, nuevamente estos 2 gigantes de la tradición se unen para poner en las manos de los fans tanto de la marca italiana de scooters como de los apasionados por la animación, la Disney Mickey Mouse Edition by Vespa que al observarla se nota el impecable diseño y la fusión armoniosa de ambas marcas en una llamativa y significativa moto.

Vespa es más que un medio de transporte, es una forma de vida: la extensión de la personalidad de un piloto, de su historia junto a su viaje y en esta colaboración añade un toque nostálgico a la vez que célebre la ocasión.

Michele Colaninno, directora ejecutiva de estrategia global del Grupo Piaggio, comentó sobre esta colaboración lo siguiente:

Los sueños nos permiten mirar hacia el futuro con optimismo, incluso en tiempos complejos como estos. Un icono atemporal como Vespa no podía dejar de celebrar, en esta ocasión tan especial del 100.º aniversario de Disney , un icono igualmente eterno como Mickey Mouse, con un tributo a la creatividad, la imaginación, la alegría y la diversión: los mismos valores que Vespa siempre porta. Esta colaboración entre Vespa y Disney representa la celebración de dos compañías históricas que tienen un sueño común: permitir que todos expresen su imaginación libremente”.

Claire Terry, vicepresidenta sénior de Disney Consumer Products, Games & Publishing EMEA, dijo:

Al igual que Mickey Mouse, Vespa es un ícono cultural que evoca una sensación de diversión y aventura, y juntos forman una combinación maravillosa, que realmente amplía nuestra narración atemporal. ¡Estamos increíblemente emocionados de traer esta versión del icónico scooter a nuestros fanáticos en el año de nuestro centenario y llevar todo el encanto y la personalidad de Mickey a los viajes por carretera donde la gente quiera ir!”

Para esta colaboración, las máquinas elegidas fueron las Vespa Primavera 50cc, 125cc y 150cc para portar la combinación de colores negro, rojo, amarillo y blanco; Los mismos tonos que han caracterizado al ratón más famoso de Disney y de la animación en general durante décadas. Las ruedas amarillas recuerdan a los zapatos de Mickey Mouse, mientras que los espejos negros recuerdan sus inconfundibles orejas redondas. Un patrón gráfico que perfila la silueta del personaje decora ambos lados del scooter, así como el frente. Por último, no podía faltar la firma de Mickey Mouse, presente tanto en el sillín como en la carcasa delantera. Los propietarios de ésta célebre moto no se cansarán de encontrar muchos otros pequeños detalles a lo largo y ancho de la máquina; además la Disney Mickey Mouse Edition de Vespa viene con un casco que hace juego con la moto ya que está detallada con los mismos colores.

Vespa se ha caracterizado por hacer un sinfín de colaboraciones con empresas y artistas, creando ediciones limitadas que a futuro las convertirán en auténticas piezas de museo y ésta Disney Mickey Mouse Edition no será la excepción.

