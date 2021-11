Este jueves, la rueda de prensa con los medios comenzó con un invitado muy especial. El 9 veces campeón del Mundo del Motociclismo de Velocidad fue el protagonista en Valencia. Nuestro reportero Rainer Herhaus estuvo allí y gracias a él, así vivimos la despedida de Rossi.

Para muchos Valentino Rossi es único, es quien ha marcado un antes y un después en el Mundial del Motociclismo de Velocidad. Hablando en primera persona, algo poco usual en mí, he de contarles que conocí a Vale, hace más de 20 años y digo conocí a través de la tv. Desde el primer momento en que lo vi haciendo sus locuras en las celebraciones, con su pelo rubio o su sonrisa eterna y un talento poco común, supe que sería mi ídolo.

Han pasado muchos años, algunos buenos y otros no tanto, pero siempre vemos en las tribunas el «giallo» de los fanáticos de Rossi.

Hoy tenemos algunas de las respuestas de Vale a la prensa sobre su adiós, esperamos disfruten de esta nota y de estas maravillosas fotos de nuestro amigo y colaborador Rainer Herhaus

Carmelo Ezpeleta vio crecer a este joven talento italiano, a tal punto de no querer perderlo del paddock de MotoGP. HOy ambos comparten recuerdos, en la despedida de Rossi

¿Cómo se siente?

Valentino Rossi: «Es una temporada en particular, especialmente en la segunda parte después de que dije que era la última. La última carrera es … Quiero intentar que sea normal, pero no es posible. Es una gran emoción, y ya desde hoy. Ver todas las motos juntas, todos los pilotos de MotoGP aquí todos juntos es una gran sensación. ¡Ya veremos! Intentaré dar el máximo durante el fin de semana, espero que hagamos buen tiempo, sobre todo el domingo, y ¡ya veremos!»

¿Cómo fue ver todas sus motos campeonas juntas?

Tengo las motos en casa excepto las Hondas, tengo las Aprilia y Yamahas, las Yamahas están en mi casa. El modelo 2004 está en mi habitación. Cada mañana me despierto y veo la moto, pero todas juntas como esta es una gran emoción. Es un largo camino si miras la primera, es mucho tiempo atrás. Y si consideras que después de la última hubo otros diez años … es mucho tiempo y una gran emoción

Anunciar la jubilación frente a jubilarse realmente …

Es extraño, un sentimiento extraño pero intentaré actuar con normalidad porque normalmente Valencia es un buen momento para todos, significa que las vacaciones comienzan después de una temporada larga, y todos están listos para quedarse un poco en casa … pero siempre piensas que a partir del lunes será diferente. Otra vida. He tratado de no pensar mucho en esto así, porque también seguiré corriendo, con coches como piloto en este caso. Pero intentaré disfrutarlo porque seguro que la vida cuando ya no seas piloto de MotoGP cambiará.

Hasta los fotógrafos posaron para la foto en la despedida de Vale

La mejor de las sorpresas para Vale en su despedida, fue poder tener las 9 máquinas con las que ganó igual número de mundiales.

Las Aprilia, las Honda y las Yamaha, fueron parte del show y además obtuvo un gran regalo por parte de la marca del ala dorada. La Honda 500 que le habían prometido hace años, por fin estará en su colección personal.

Aquí los dejamos con las imágenes de esas compañeras de viaje de Valentino a lo largo de 26 años

Comenzamos con las Aprilia El turno ahora es para las Honda

Y finalmente las Yamaha

El mundial no será lo mismo sin Vale, pero por lo menos hemos tenido la dicha de verlo por más años que a otros y gracias a él, muchas de las nuevas generaciones se apasionaron por la velocidad. Gracias Vale!

Esta es la despedida de Rossi, más no el adiós definitivo del paddock, pues seguramente lo veremos por ahí con sus pupilos y su equipo