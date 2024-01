Lo nuevo de Triumph.

La Daytona 675 fue un ícono racing de la marca de Hinckley que conquistaba las carreteras y los circuitos a comienzos del nuevo milenio, pero después de unos 10 años de producción, Triumph hizo a un lado este agresivo modelo por razones que solo ellos conocen; Pero ahora han decidido revivir la moto con la presentación mundial de la nueva Daytona 660 y a continuación te contamos lo más destacado de ésta deportiva ajustada a las necesidades actuales.

Estilo agresivo

Triumph se destaca por mantener líneas limpias pese a la agresividad del segmento, siendo ésta nueva Daytona 660 un gran ejemplo, pues el carenado deportivo se presenta muy limpio, con unas curvas suaves donde se aloja en la parte frontal una gran óptica doble en tecnología LED. La moto es reducida y liviana ya que de ancho son 736 mm, y de alto 1145.2 mm (sin incluir los espejos retrovisores) La distancia entre ejes es de 1425 mm y el peso se cierra en 201 kilogramos en seco; Lo cual en resumen define una moto compacta y fácil de llevar.

Motor ‘Tri’

La nueva Daytona no podría portar otra configuración que no fuera tricilíndrica, pues es marca registrada de la casa británica; Si bien no es secreto que la nueva Daytona 660 hereda el motor de su hermana naked, la Trident 660, los ingenieros de Triumph le han dado un poco más de ‘golpe’ al acelerador y unos caballos de más para darle deportividad. El tricilíndrico en línea de refrigeración líquida con 12 válvulas y doble árbol de levas cubica exactamente 660 CC y entrega una potencia máxima de 95 caballos a 11.250 revoluciones, mientras que en cuanto al torque declara 69 Nm a 8.250 revoluciones, donde el 80% de ese torque está disponible a las 3125 vueltas.

Para el mercado europeo, la nueva Daytona puede limitarse para ser compatible con el carnet ‘A2’.

Parte Ciclo de la Daytona 660

La ciclística destaca por ser “sencilla” por así decirlo en comparación a otros modelos deportivos, pero muy funcional, pues la Daytona 660 se concibió como una moto que fuera apta para pilotos que ingresan al segmento deportivo pero que a la vez sea divertida para pilotos más veteranos. El chasis perimetral tubular en acero se complementa a un basculante doble brazo también en acero, el bastidor abraza al motor y lo integra como elemento autoportante para minimizar al máximo las vibraciones; Las suspensiones se encomendaron a SHOWA, con una horquilla delantera invertida de barras con 41 mm de diámetro, barras que son de función independiente y brindan un recorrido de 110 mm. Atrás el monoamortiguador también firmado por SHOWA tiene ajuste en precarga y brinda un recorrido total de 130 mm.

Hace unos años tuvimos la oportunidad de probar tres Triumph en una sola edición, la Daytona 675 estaba entre ellas

Los rines son de aluminio forjado, muy livianos de 17 pulgadas que se visten con cubiertas o llantas Michelin Power 6 de medidas 120/70 adelante y 180/55 atrás. Los frenos propios de la marca presentan 2 discos flotantes delanteros de 310 mm de diámetro con mordaza de 4 pistones y anclaje radial; Atrás se encarga todo a un disco de 220 mm y una mordaza de un solo pistón; La frenada se complementa con un sistema ABS y luces de frenado de emergencia.

Equipamiento, colores y precio de la Daytona 660

La nueva Daytona llega con acelerador electrónico o mayormente conocido como ‘Ride by wire’ y 3 modos de manejo: Sport, Rain y Road, donde el control de tracción se puede incluso desconectar en su totalidad, todo gestionable desde los comandos en el manillar y la pantalla TFT con conectividad para brindar navegación giro a giro junto a la gestión de la música y llamadas.

La paleta de colores brinda 3 opciones: Snowdonia White/Sapphire Black, Satin Granite/Satin Jet Black y Carnival Red/Sapphire Black.

El precio ronda en Europa los 9.950 euros y estará disponible para finales de Abril (en Europa aclarando nuevamente) aunque no sería sorpresa que Triumph Motorcycles Colombia de la mano del Grupo UMA la ingrese a nuestro mercado un par de meses después ya que le apuestan fuerte al crecimiento de la marca en el territorio nacional.

Sebastián Zamora