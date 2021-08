Luego de volver de vacaciones, David Alonso está con las pilas puestas y durante el fin de semana en Austria, en el gran premio de Styria, David sigue liderando la copa Red Bull.

Dos carreras se realizaron en tierras austriacas y allí David logró dos buenos resultados en el Red Bull Ring. Largó desde la pole, pero además en la cita sabatina, se quedó con el tercer puesto del podio, en una carrera que comenzó liderando y luego una penalización lo llevó a hacer una vuelta larga, pero sus ganas de podio fueron más fuertes que las de sus rivales y logró volver a la pelea por uno de los puestos de la terna, quedándose en el último cajón del podio.

Con los puntos sumados el sábado, David se afianzó en el primer lugar de la general de la copa Red Bull, pero allí no terminó todo.

El domingo el piloto que corre con el tricolor nacional, largó desde el tercer puesto y poco a poco analizó a sus rivales, para luego dar el zarpazo que lo llevó a la punta de carrera. Gracias a su estrategia fue marcando la diferencia con sus perseguidores y fue así como pudo pasar por la meta con una diferencia importante frente a los que le acompañaron en el podio.

Nuevamente el resultado favorable para David, lo llevó a seguir liderando la copa monomarca.

Agradecemos a Rainer Herhaus por las imágenes que nos regaló desde Austria con David Alonso como protagonista. Acá se las dejamos a todos ustedes.

Así pues David sigue liderando la copa Red Bull, y este fin de semana entre el 14 y 15 de agosto lo veremos de nuevo en acción.

Estas fueron sus palabras luego de la carrera dominical

Aprendí de la primera carrera y dejé que lideraran otros al principio. Cuando me puse a liderar la carrera, conseguí romper el grupo. Me costó, estuve un par de vueltas con poca diferencia, pero continué tirando sin rendirme y lo conseguí. La clasificación tiene mejor pinta ahora, tengo 18 puntos de ventaja, pero me fijo más en la confianza que tengo yo ahora mismo. Estamos preparados para las dos siguientes carreras de este fin de semana.