David Alonso gana en Silverstone

En su primera temporada en el mundial de velocidad en la categoría Moto3, el piloto que corre por Colombia, ha logrado su segundo podio. Pero más allá de este hecho Alonso gana en Silverstone y se convierte en el primer colombiano en una victoria mundialista en este campeonato.

Las cosas no se dieron el día sábado como David esperaba. La situación de la pista, un trazado nuevo para él y la lluvia, se conjugaron para que la clasificación no fuera la esperada.

En el cronometrado no he podido completar ninguna vuelta. He sufrido una caída en el primer giro cuando no estaba apretando. No entiendo muy bien qué ha pasado. No he podido volver a pista y mañana veremos qué podemos hacer en carrera.

Así pues David debía largar desde el último lugar de la grilla de partida, lo que auguraba un trabajo complejo para él.

Desde el momento en que se apagaron los semáforos en Silverstone, David giró a fondo el acelerador y se fue ubicando cada vez adelante. Tan solo en la primera vuelta ascendía 12 lugares. Demostrando el talento del piloto del Gas Gas Aspar.

En la segunda vuelta, David ya estaba en el grupo de punta y allí se mantuvo en la lucha por los primeros puestos. Algo que hemos visto antes, no és fácil, por lo apretado del grupo y las altas probabilidades de cometer errores y perder puestos, o caerse.

Al tercer giro ya estaba en el segundo lugar y parecía no tener pensado rendirse. Pero la presión es muy fuerte y de allí en adelante hubo varios cambios en las ubicaciones de punta.

Por fortuna David gestionó bien el tema mental y se mantuvo en el grupo, a diferencia de algunos de sus compañeros que perdieron la oportunidad de seguir a la cabeza.

De infarto, podríamos catalogar esa última vuelta, en unas curvas estaba de primero y luego era 4°. Pero al entrar en las SS de Silverstone, David tomaba la delantera y se mantenía allí hasta llegar a la recta final. Seguido por Ayumu Sasaki y Daniel Holgado.

Alonso gana en Silverstone y se convierte en el primer colombiano en obtener un podio en el Mundial de Motociclismo. Con estos puntos, sube al 6° puesto de la general y se prepara para la nueva carrera, tras un gran inicio luego de las vacaciones de verano.

Lo que sigue no será fácil, David ha probado el triunfo y seguramente querrá repetir pronto, pero muchos de sus rivales en la pista también esperan lograr más victorias o debutar en lo más alto del podio, así que tocará tomarse todo con cabeza fría.

Es una sensación increíble. Salía desde muy atrás y sabía que eso me iba a complicar la carrera. Hoy me he levantado y me he dicho a mí mismo: «puedes hacerlo…» He creído en mí y me he centrado en una sola cosa: llegar lo más fuerte posible a la línea de meta. Estaba tan concentrado que no me había planteado ninguna estrategia de cara al final de carrera. A falta de cinco vueltas he comenzado a pensar en cómo podía ganar y a falta de dos curvas sabía que lo iba a conseguir. Ganar mi primera carrera es impresionante. Quiero dedicar esta victoria a mi equipo, porque trabajan mucho, pero también a mi familia y a mis amigos